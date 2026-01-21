Milton Casco debutó en Atlético Nacional y los hinchas quedaron maravillados

El entrerriano Milton Casco tuvo un gran estreno en su nuevo equipo, Atlético Nacional de Colombia.

El mariagrandense Milton Casco tuvo su estreno de una nueva etapa en su carrera. Ya lejos de River tras su salida a fines del 2025, el lateral izquierdo de 37 años jugó por primera vez con la camiseta de Atlético Nacional de Medellín.

Fue en la goleada de su nuevo equipo por 4 a 0 ante Boyacá Chicó en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura colombiano y se ganó los elogios de la hinchada.

El entrerriano fue titular y se mantuvo en el campo de juego del Atanasio Girardot durante 81 minutos. En ese tiempo, pasó frecuentemente al ataque, lanzó centros, recuperó cuatro pelotas, cometió dos faltas y obtuvo un 97% de eficacia en pases, según estadísticas de Sofascore.

Además, el futbolista nacido en María Grande recibió una tarjeta amarilla poco antes de ser reemplazado.

Su actuación fue muy bien recibida por los hinchas de Atlético Nacional, quienes lo elogiaron a través de redes sociales. En X (ex Twitter) reaccionaron con comentarios tales como: “Se le ve la jerarquía”, “la calidad de este tipo no se discute”, “qué jugador” y “juega para los que saben de fútbol”.

Así, después de 10 años con la camiseta del Millonario, Casco arrancó de la mejor manera su primera experiencia en el fútbol del exterior, en uno de los equipos grandes de Colombia.