Patronato se midió con Atlético de Rafaela en su primer amistoso de pretemporada

Patronato se probó con Atlético de Rafaela y el Yagui Forestello sacó sus primeras conclusiones. Fotos: Prensa CAP.

Patronato llevó adelante su primer partido de pretemporada con vistas a la Primera Nacional 2026. En la mañana de este miércoles, el Rojinegro recibió a Atlético de Rafaela con quien disputó dos encuentros de 70 minutos cada uno y ambos terminaron igualados en un tanto por bando.

En el amistoso que abrió la jornada, el Santo empató con la Crema en un tanto por bando. Valentín Pereyra anotó para el dueño de casa, mientras que Ciro Leineker lo hizo para la visita.

En este partido, el Yagui Forestello mandó a la cancha a: Alan Sosa; Facundo Heredia, Franco Meritello, Fernando Moreyra, Gabriel Díaz; Maximiliano Rueda, Federico Bravo, Juan Barinaga; Valentín Pereyra; Alejo Miró, Hernán Rivero.

El segundo cotejo, también con una duración de poco más de una hora, terminó igualado 1 a 1. El tanto del anfitrión fue obra de Renzo Reynaga, en colaboración con un defensor del equipo rafaelino.

Patrón alistó a: Iván Cháves; Luciano Pacco, Francisco Lencinas, Fernando Evangelista, Santiago Piccioni; Bartolomé Velásquez, Augusto Picco, Marcos Enriqu, Benjamín Bravo; Brandon Cortés, Reynaga.

Así Patronato disputó sus primeros minutos de fútbol en la pretemporada y el DT Forestello comenzó a sacar sus primeras conclusiones con vistas al comienzo de la temporada.

Por lo que trascendió, la serie de amistosos de Patronato continuará frente a Colón de Santa Fe, todavía con día y horario a confirmar.