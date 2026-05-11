El martes retoman las testimoniales en la causa de los cuadernos de la corrupción

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 continuará este martes 12 de mayo con las declaraciones testimoniales en la denominada Causa Cuadernos, el expediente que investiga presuntos pagos ilegales de empresarios a funcionarios durante los gobiernos kirchneristas a cambio de contratos estatales y otros beneficios.

En la próxima audiencia declararán el expolicía Jorge Bacigalupo, quien recibió los cuadernos de Oscar Centeno con las anotaciones sobre supuestos pagos, e Hilda María Horovitz, exesposa del chofer del exfuncionario Roberto Baratta.

Qué se investiga en la Causa Cuadernos

El juicio oral comenzó en noviembre pasado y tiene entre los acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, dos choferes y 65 empresarios. La causa investiga una presunta asociación ilícita que habría operado entre 2003 y 2015.

Según la denuncia original, empresarios de los sectores de la construcción, energía y transporte entregaron dinero a funcionarios a cambio de adjudicaciones de obras y contratos públicos.

En qué se basa la acusación

La investigación se apoyó en las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, chofer de Baratta, exsubsecretario de Planificación Federal. En esos registros, Centeno detalló recorridos y visitas vinculadas a la supuesta recaudación de dinero, publicó BaeNegocios.

Durante el proceso judicial, Centeno entregó copias de los cuadernos, luego afirmó que los originales se habían quemado y más tarde reaparecieron. Esa situación generó cuestionamientos de las defensas y derivó en peritajes sobre la autoría y las fechas de las anotaciones.

Próximos testigos que prestarán declaración

El jueves 14 de mayo declararán Elizabeth Miriam Quiroga, exsecretaria del fallecido expresidente Néstor Kirchner; Julio Silva; Ignacio Laplacette y Orlando Ramón Jancik.

Para el martes 19 de mayo fueron citados el exministro de Economía Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la diputada nacional Mariana Zuvic.

El jueves 21 será el turno de Sergio Oscar Velázquez, Osvaldo Alejandro Caeiro, Hugo Marcial Balmaceda, Eduardo Raúl Giosa, Sergio Pablo Bruno y Claudio Mario Sacchi.

Si no hay cambios en el cronograma, el 26 de mayo declararán Luis María Cismondi, Miguel Ángel Giamperi, Domingo Edgardo Zelaya, José Javier Videla, Alejandro Pedro Paris y José Luis Bustos.

Dos días después, el jueves 28, testificarán Walter Humberto Brun, Gustavo Javier Valverde, Hugo Marcelo Fiocca, Claudio Humberto Trerotola, Jorge Alberto Luna y Claudio Ramón Micollucci.

El tribunal también prevé escuchar durante junio a Gabriel Omar Falaschi, Carlos Martín González, Ángel Alejandro Heit, Roberto Enrique Antonio Muller, Ángel Rojo, Mariano Germán Gyenge, Mariano Gabriel Lesa, Gustavo Adolfo Lyall, Gonzalo Javier Toloza, Jorge Gerardo Molina, Héctor Ignacio Molina y Ernesto Víctor Pellizzaro.