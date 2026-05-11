El ciclo "A 50 años del golpe" exhibe un libro sobre la reciente historia provincial

En el marco de la agenda de actividades previstas por el ciclo "A 50 años del golpe. Historia, memoria y presente", se llevará a cabo la presentación del libro titulado Vida cotidiana y dictadura. Narrativas, territorialidad y huellas de memoria este jueves 14 de mayo. El encuentro tendrá lugar a las 17:30 en el Aula 10 de la Facultad de Trabajo Social, ubicada en la ciudad de Paraná, y se presenta como una instancia para el análisis de los procesos represivos en el territorio provincial.

La actividad apunta a fomentar la formación y la producción colectiva en torno a los ejes de Memoria, Verdad y Justicia, invitando a la comunidad educativa y al público en general a participar de un espacio de reflexión sobre el pasado reciente y su impacto en la actualidad democrática.

La obra fue publicada en el año 2025 y cuenta con la compilación de María del Rosario Badano y María Virginia Pisarello, y representa un esfuerzo intelectual que aglutina el trabajo de diferentes generaciones y campos disciplinares pertenecientes a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. A través de sus páginas, el libro se propone describir las prácticas genocidas llevadas a cabo por el II Cuerpo de Ejército en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, analizando cómo el sitio represivo se manifestó en cada una de las ciudades estudiadas.

La investigación pone el foco en las huellas que permanecen en la sociedad, identificando tanto aquellas marcas que son visibles como las que aún hoy pasan desapercibidas para el conjunto de la población, y que fueron parte del plan ejecutado por las fuerzas armadas y los actores civiles intervinientes.

El texto aborda cómo la última dictadura militar reconfiguró los lazos sociales en la región, a través del silencio y del miedo que alteraron la vida cotidiana de los ciudadanos entrerrianos.

Para lograr esta reconstrucción, los autores trabajaron con una amplia variedad de archivos documentales y fuentes que posibilitaron desentrañar lo que se sabía pero no se mencionaba en aquel contexto histórico. Desde la institución, sostienen que estos relatos incluidos en la publicación se consideran indispensables para comprender la historia provincial, con debates que deben tener una presencia constante en las aulas universitarias como parte de un ejercicio permanente de memoria.

El ciclo incluyó previamente otras acciones significativas, como el Festival por la Memoria desarrollado en el mes de marzo y la exposición de archivos documentales organizada por la Biblioteca y Centro de Documentación Alumna Silvia Wollert. De acuerdo a lo informado por los organizadores, la propuesta de trabajo continuará durante todo el año 2026, incluyendo nuevas instancias de diálogo, testimonios en primera persona y diversas actividades.

La entrada será libre y gratuita.