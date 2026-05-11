El gobierno realizó actividades de capacitación del personal de enfermería

El Ministerio de Salud de Entre Ríos promueve la formación continua de los equipos de enfermería de toda la provincia. Durante la jornada que se desarrolló en Chajarí, denominada "Enfermería integral: Innovación, actualización y práctica profesional", se abordaron ejes como líneas de acción y desafíos para la enfermería entrerriana; inmunizaciones; salud mental en pediatría; shock hipovolémico; el rol del Oficial de Comunicaciones en Enfermería; ofidismo y alacranismo en el primer nivel de atención; abordaje integral de cesáreas de urgencia; shock anafiláctico y cuidados paliativos en pacientes quirúrgicos.

El director general de Enfermería, Martín Nani, destacó que durante la capacitación, de la que participaron más de 300 personas, "se brindaron herramientas clave orientadas a mejorar la calidad de atención, fortalecer la prevención y garantizar intervenciones seguras y humanizadas en los distintos niveles del sistema de salud".

Por su parte, el director del hospital Santa Rosa, Daniel Benítez, expresó: "Este encuentro es un espacio de construcción colectiva, de actualización profesional y fortalecimiento institucional"; e instó a las ylos presentes a"convertir la experiencia diaria del aprendizaje en mejores prácticas institucionales".

El programa de Capacitación de Enfermería 2026 continuará con nuevas instancias formativas a lo largo del año, con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo del equipo de salud en todo el territorio entrerriano.

Encuentro en Feliciano

Asimismo, a fines de abril se realizó la jornada "Cuidados integrales de enfermería en salud sexual, cuidados paliativos y manejo de traqueostomía" en el hospital General Francisco Ramírez de Feliciano. La instancia, impulsada desde el servicio de Enfermería del nosocomio, tuvo el apoyo de la Dirección General de Enfermería y la participación de un equipo del hospital Santa Rosa de Chajarí integrado por Elisabet Franco, Osvaldo Todone, Miriam Galarza, Laura Valez y Marcelo Confalonieri Quiroz.

Durante el encuentro, que contó con la participación de alrededor de un centenar de profesionales, se abordaron contenidos vinculados a infecciones de transmisión sexual, consejería en salud sexual, cuidados paliativos y manejo de traqueostomía durante el traslado de pacientes, entre otros aspectos clínicos relevantes para la práctica cotidiana.