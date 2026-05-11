Casa Boulevard será sede del debut literario de María Scacchi

La escritora paranaense María Scacchi llevará a cabo la presentación de su primer libro de poesía titulado Barro, Faca y Ternura este jueves 14 de mayo a partir de las 19:30. El encuentro tendrá lugar en Casa Boulevard / Sala Metamorfosis, espacio cultural ubicado en calle Ituzaingó 80 de la capital entrerriana. La actividad busca dar a conocer una obra gestada desde la identidad barrial y el regreso a las raíces.

El encuentro propone una instancia de diálogo entre la autora y diversas invitadas para profundizar en el proceso creativo, mientras que el cierre estará a cargo de una propuesta musical integrada por Jowy Loss, Fio Godoy, Ivan Petrich y Nacho Vitale.

La obra fue publicada bajo el sello de edición artesanal Ediciones Mimosas y reúne un conjunto de poemas que fueron escritos desde la vivencia en el barrio de San Agustín. Según se detalla en la contratapa del ejemplar, escrita por Violeta Meyer, las poesías de este libro se abren camino desde el fondo de la tierra con una fuerza excepcional, irrumpiendo como una necesidad de expresión frente a las emociones que atraviesan el cuerpo.

Meyer describe el poemario como el laborioso trabajo de quien decide explorar sus propias heridas en lugar de ocultarlas, planteando la sospecha de que para florecer en la superficie la tierra necesitó ser tumba, y destacando la osadía de la autora por escarbar en esa profundidad.

En cuanto a su estructura y temática, los poemas se encuentran engarzados por el ciclo de las estaciones, transformándose junto con ellas para ofrecer una mirada sobre la ternura que habita en lo áspero. La propuesta literaria de Scacchi invita a los lectores a una forma de imprudencia necesaria para comprender que el amor convive con la faca y que, pese a esa dualidad, es fundamental salir a buscarlo.

María Scacchi nació en 1992 en Paraná y cuenta con una trayectoria marcada por el desplazamiento geográfico y el estudio de diversas disciplinas. Tras iniciar estudios en Sociología en la Universidad Nacional del Litoral, se radicó en Rosario para formarse en circo y artes escénicas, experiencia que luego la llevó a recorrer diferentes puntos del continente americano con sus pares hasta establecerse en Brasil durante dos años.

En 2019, motivada por el vínculo familiar, regresó a su ciudad natal y al barrio San Agustín, lugar donde se reconectó con elementos de su infancia como los jardines y el mundo vegetal, dedicándose actualmente a la jardinería y la elaboración de productos medicinales derivados de plantas.

Es precisamente en ese contexto de retorno a la tierra natal y a la raíz donde surge la necesidad de producir este primer poemario.

La actividad será con entrada libre y gratuita.