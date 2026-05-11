La Perra Alegría presenta una pieza teatral basada en la obra de Eduardo Galeano

El grupo artístico binacional La Perra Alegría, conformado por artistas de Chile y Alemania, realizará la presentación de su pieza teatral titulada "Memorias Latinoamericanas" este martes 12 de mayo a las 20. El encuentro se llevará a cabo en el Auditorio Profesor Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, situada en la capital entrerriana.

Esta actividad se enmarca en la Convocatoria Fortalecimiento de la Internacionalización de la Educación Superior (FIES) 2026, una política institucional gestionada por la Dirección de Relaciones Internacionales de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

La obra de la compañía chileno-alemana es el resultado de un exhaustivo proceso de investigación y creación que toma como eje la obra literaria Memoria del fuego: el siglo del viento, escrita por el autor uruguayo Eduardo Galeano. Utilizando este material como punto de partida, la propuesta escénica logra reconstruir diversos episodios que definieron la historia del siglo XX en el continente americano, vinculando la práctica artística con una reflexión historiográfica sobre los procesos sociales latinoamericanos.

En lo que respecta a su despliegue escénico y narrativa, el montaje propone un recorrido por hechos históricos de gran relevancia acontecidos en diferentes naciones de la región. La pieza visibiliza y pone en discusión temas de agenda social como la situación de género en Colombia, las demandas por los derechos de propiedad y territorio de los pueblos originarios en Chile, y la conformación de las diversas identidades culturales en el territorio mexicano.

La entrada será a colaboración.