El tercer gobierno menemista y las universidades

Siempre que un gobierno democrático fue suplantado por otro, no democrático a través de golpes de Estado (generalmente de extrema derecha), la primera resolución que se tomaba, era, entre otras, la intervención a las universidades públicas, aduciendo, en sus mentes enfermizas, que estas altas casas de estudio eran nidos donde se formaban jóvenes con ideas extranjerizantes y futuros subversivos. Así ocurrió el 24 de marzo de 1976.

Hoy a 42 años de haber recuperado la democracia y estando en el poder un Presidente elegido a través del voto del pueblo, pareciera no considerar a la Educación Pública, una herramienta fundamental para remontar esta crisis.

Sin dudas que el Gobierno nacional pretende una educación para unos pocos, el resto que siga escarbando los contenedores de basura para tratar de encontrar algo que engañe su estómago vacío.

Siguiendo este camino destructivo hoy le toca a las universidades públicas, a las que trata de desfinanciar desacreditándolas y no cumpliendo con la ley de Financiamiento Universitario ignorando que de ellas salieron los premios Nobel de Ciencias, que honran este país.

El Estado nacional se olvidó que nuestras universidades son descendientes directas de aquellas que en1918 dejaran plantadas ese movimiento que la historia inmortaliza como Reforma Universitaria que se extendió por toda Latino América y que hoy tienen plena vigencia como la Autonomía Universitaria, el co-Gobierno con la participación de los estudiantes, la extensión universitaria, la periodicidad de las cátedras, los concursos de oposición, y la gratuidad de la enseñanza universitaria.

Con estos conceptos como cimientos estas altas casas deben seguir formando futuros dirigentes democráticos, dándoles además los conocimientos científicos por donde el mundo avanza como la inteligencia artificial, la nano tecnología, la ingeniería genética, la robótica y otros.

De esta forma y de la mano de estas instituciones podremos ver algún día el tan ansiado despegue de nuestro país y no siguiendo en forma ortodoxa los lineamientos del anarco capitalismo como se pretende.

Lo que se destina a la educación no es un gasto, es una inversión.

Defendamos nuestras Instituciones, no dejemos que nos roben y destruyan lo que hasta hoy ha sido nuestro orgullo.

Por eso entrerrianos/as el día martes 12 de mayo a las 18.30 marchemos todos juntos en las plazas de cada una de nuestros pueblos, como señal de repudio a las medidas que se pretenden implementar para destruir nuestras universidades.

(*) Exdiputado provincial UCR