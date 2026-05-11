Colón: con fondos municipales finaliza una obra pluvial clave y comienza nueva etapa de la Cuenca Salta

La Municipalidad de Colón se encuentra finalizando una importante obra de desagües pluviales en inmediaciones de la Escuela de barrio El Ombú, sobre calle Alberdi. La intervención incluyó el entubamiento principal con caños de PVC de un metro de diámetro de alta eficiencia, cámaras, sumideros y la ejecución de cordón cuneta.

Se trata de una obra compleja, necesaria y esperada por vecinos del sector, que permitirá mejorar el escurrimiento del agua de lluvia en una zona que históricamente registraba anegamientos. Actualmente, los equipos municipales trabajan en la etapa final de sumideros y cerramiento de cámaras de captación frente al establecimiento educativo y en el entorno inmediato.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Claudio Lara, explicó que, aunque la etapa visible es la ejecución del cordón cuneta, previamente se realizó “un entubamiento principal con tubos de PVC de un metro de diámetro de alta eficiencia”.

Obras que no se ven, pero transforman la ciudad

Desde el Municipio destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de una planificación integral para resolver problemas estructurales de escurrimiento, sanear sectores urbanos y generar las condiciones necesarias para avanzar con obras de asfaltado en caliente.

Estas obras subterráneas requieren una fuerte inversión municipal y resultan fundamentales para evitar que futuras pavimentaciones se vean afectadas por problemas hidráulicos no resueltos.

“Son obras enterradas que no se ven, pero muy necesarias para el saneamiento de los desagües pluviales”, explicó Lara.

Nuevas etapas en la Cuenca Salta

Finalizada la intervención en barrio El Ombú, el Municipio avanzará con nuevas obras pluviales en la Cuenca Salta. Los trabajos se desarrollarán en dos sectores: Alberdi y Primera Junta, y Gaillard y Primera Junta.

En ambos casos, se ejecutarán entubamientos principales con caños de PVC de un metro y medio de diámetro, una infraestructura de mayor capacidad que permitirá mejorar el funcionamiento del sistema pluvial en un sector estratégico de la ciudad.

Al respecto, Lara señaló que estas tareas son “obras importantes y necesarias para darle integración y saneamiento a todo lo que es pluviales en la ciudad”.

Fondos municipales y planificación previa al pavimento

La Municipalidad informó que ya fueron adquiridos materiales para estas nuevas etapas, que permitirán luego avanzar con el plan de pavimentación en Boulevard Gaillard. Cabe destacar que cada obra de pavimento requiere previamente resolver desagües, redes y trabajos complementarios para garantizar intervenciones duraderas y eficientes.