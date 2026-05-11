El Consejo Asesor de Marca Paraná realizó una nueva reunión de trabajo con foco en proyectos estratégicos

El encuentro de trabajo fue en el salón Lucio Dato del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, con la participación de representantes de instituciones, universidades, cámaras empresarias, organizaciones y actores estratégicos de la ciudad. Durante la jornada se compartieron avances de distintas iniciativas vinculadas a educación, industrias creativas, participación ciudadana, innovación y construcción de una agenda estratégica rumbo al Bicentenario de Paraná.

“En este nuevo encuentro rendimos cuentas al Consejo Asesor de todo lo trabajado en estos meses donde hemos lanzado Paraná Pyme, Unipase- la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios- y ya comenzamos a trabajar una nueva edición de Diseña Paraná en el quinto año consecutivo, algo muy importante porque demuestra la vigencia de una política pública y el crecimiento cuantitativo y cualitativo de los emprendedores con diseño”, señaló la coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt.

“Otro tema importante que abordamos es Paraná Bicentenario. Es un proyecto por el 200 aniversario de la constitución como ciudad; en ese sentido vamos a trabajar una agenda de actividades buscando identificación con nuestra ciudad”, acotó Waigandt.

Claudio Cavallo, secretario del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos Seccional Paraná, reconoció: “es importante que distintos organismos gubernamentales, instituciones privadas y diversos actores formen parte de esta iniciativa y de este Consejo Asesor porque cada uno tiene distintos puntos de vista, criterios para llevar a una ciudad de mejor calidad hacia un futuro sustentable”, reconoció

Paraná Ciudad Universitaria y crecimiento de UniPase

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la consolidación de Paraná Ciudad Universitaria, la submarca que busca posicionar a la ciudad como un polo educativo regional, fortaleciendo su perfil académico, universitario y juvenil. En ese marco, se presentaron avances de UniPase, la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios impulsada junto a instituciones educativas y comercios locales.

Actualmente, la plataforma ya cuenta con más de 2.000 estudiantes inscriptos y continúa ampliando su red de beneficios, promociones y espacios adheridos en distintos puntos de la ciudad.

Además, se abordaron nuevas acciones de articulación con universidades e instituciones educativas para seguir fortaleciendo la experiencia estudiantil en Paraná y consolidar políticas orientadas a la permanencia, integración y participación de jóvenes universitarios.

Diseña Paraná y fortalecimiento de las industrias creativas

Durante la reunión también se realizó un repaso de las acciones vinculadas a Diseña Paraná, la iniciativa orientada al fortalecimiento del ecosistema de diseño local y la visibilización de emprendedores creativos de la ciudad. Entre las novedades de esta edición, se comentó que el registro de emprendedores superó los 320 inscriptos, la conformación de nuevos núcleos de trabajo vinculados al diseño textil, accesorios, objetos, hogar y mobiliario, y el desarrollo de nuevas líneas de capacitación y acompañamiento para el sector.

Además, se destacó el trabajo articulado con instituciones educativas y espacios de formación, incluyendo iniciativas vinculadas a la Diplomatura en Arte Textil y Moda de UADER.

"Paraná sin ruido. Paraná es para vos"

En el marco de las acciones impulsadas por Marca Paraná, se presentó una campaña de concientización sobre contaminación sonora orientada a promover hábitos de convivencia más saludables y una ciudad con mejor calidad ambiental. La iniciativa busca visibilizar el impacto del ruido excesivo en la vida cotidiana y fomentar conductas responsables en distintos ámbitos urbanos, a través de acciones de sensibilización y trabajo articulado entre instituciones y ciudadanía.

Otro de los temas abordados fue el avance de Marca Tu Identidad, el programa de fortalecimiento comunitario y participación ciudadana que impulsa proyectos territoriales construidos junto a redes barriales y organizaciones locales.

Además, se hizo la presentación de la agenda de los Juegos Deportivos de la Ciudad. La tercera edición de los juegos comenzará el 9 de junio en diferentes disciplinas, en categorías masculinas y femeninas. Es organizado por la Municipalidad de Paraná con el objetivo de promover el deporte, la convivencia comunitaria y la sana competencia,y se enmarca en el eje de trabajo "Paraná Ciudad del Deporte".

Bicentenario de Paraná: identidad, memoria y proyección de ciudad

En el marco de los preparativos hacia el Bicentenario de Paraná, el Consejo Asesor avanza en distintas líneas de trabajo orientadas a construir una agenda conmemorativa amplia y participativa.

Durante el encuentro se trabajó sobre la narrativa general del Bicentenario, entendida no solo como una celebración histórica, sino como una oportunidad para reflexionar sobre la ciudad que Paraná fue, la ciudad que es hoy y la ciudad que proyecta construir para las próximas décadas.

La propuesta busca poner en valor la identidad local, las historias colectivas, el patrimonio cultural, el talento de la comunidad y las transformaciones sociales, educativas, urbanas y productivas que forman parte de la construcción de la ciudad.

Estas son sólo algunas líneas de trabajo comentadas en un nuevo encuentro del Consejo Asesor donde la transparencia y rendición de cuentas es la base para la construcción de consensos para generar validación institucional y nuevos proyectos. Desde Marca Paraná remarcaron la importancia de sostener estos espacios de articulación y trabajo conjunto, entendiendo que el desarrollo de la ciudad requiere del compromiso activo y la construcción colaborativa entre los distintos sectores de la comunidad.

Estuvieron presentes: Municipalidad de Paraná: Subsecretaría de Coordinación de Gabinete, Coordinación Jefatura de Gabinete, Secretaría de Cultura y Convevencia Ciudadana, Subsecretaría de Deportes, Subsecretaría de Juventudes, Subsecretaría de Convivencia Ciudadana, Subsecretaría de Producción, Subsecretaría de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia. Organizaciones no gubernamentales: Facultad de Ciencias de la Educación -UNER-, Facultad de Trabajo Social -UNER-, Facultad de Ciencias Económicas -UNER-, Universidad Autónoma de Entre Ríos, UCA Sede Paraná, Universidad Siglo 21, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Corporación para el Desarrollo de Paraná (CODEPA), Centro Comercial e Industrial de Paraná, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, Colegio de la Abogacía de Entre Ríos Sección Paraná, Asociación de Entidades Profesionales Universitarias de Entre Ríos (AEPUER), Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná, Movimiento Nacional Pyme, Asociación Civil Barriletes, Unión de Clubes y Entidades Deportivas de Paraná (ACLUDEPA), Cámara Joven del Centro Comercial e Industrial de Paraná.