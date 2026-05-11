El diputado Lenico Aranda participó de una capacitación sobre seguridad vial en Libertador San Martín

Se desarrolló en Libertador San Martín una charla–capacitación sobre control y seguridad vial encabezada por el diputado provincial Lenico Aranda junto al intendente de libertador San Martín Darío Heinze, con la presencia de la diputada Noelia Taborda. La jornada reunió a funcionarios, fuerzas de seguridad, concejales, presidentes comunales, transportistas y vecinos interesados en fortalecer herramientas de prevención y orden vial.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al uso de cinemómetros, documentación obligatoria para circular, tránsito pesado, circulación de motovehículos y medidas para desalentar conductas imprudentes al volante.

La capacitación contó con las exposiciones del Crio. Mayor Dr. Sergio Masset, el Crio. Inspector Dr. Leandro Juárez, el Dr. Ezequiel Baroli y el Dr. Maximiliano Geuna, quienes aportaron conocimientos y experiencias sobre la temática.

Darío Heinze, intendente de Villa Libertador San Martín.

Aranda destacó la importancia de estos espacios de formación y sostuvo que “la seguridad vial se construye con educación, prevención y compromiso conjunto entre el Estado y la comunidad”.

Además, agradeció la participación de todos los presentes y remarcó la necesidad de continuar impulsando acciones que contribuyan a cuidar la vida y fortalecer la convivencia en las ciudades entrerrianas.