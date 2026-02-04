La Orquesta De Costa a Costa se presentará en Federal y en Paraná

La Orquesta De Costa a Costa integrará el Gran Ensamble del Paraná que se presentará en Federal y en la Fiesta Nacional de Mate en la capital provincial.

La Orquesta De Costa a Costa vuelve a presentarse en dos de los más prestigiosos escenarios de la provincia. Este jueves en el marco del 51° Festival Nacional del Chamamé de Federal y este viernes en la 35° Fiesta Nacional del Mate, integrando el Gran Ensamble del Paraná.

El legado del chamamé y de la chamarrita se integran en el repertorio de la Orquesta, que se presentó en ambas fiestas en 2020 y en 2022, homenajeando en el centenario de su natalicio a dos pilares fundamentales de la música entrerriana, Linares Cardozo y Abelardo Dimotta, respectivamente.

Para esta temporada, la Orquesta De Costa a Costa prepara dos espectáculos distintos. Por un lado un repertorio íntegro de chamamé entrerriano para el escenario Ernesto Montiel, conjugando clásicos y composiciones propias.

Por otro lado, en el escenario Luis “Pacha” Rodríguez la música del litoral tendrá su representación de la mano del Gran Ensamble del Paraná, para el cual la orquesta fue convocada como base musical junto a grandes artistas de la provincia tales como Carlos Aguirre, Francisco Cuestas, María Silva, Alcides Müller y Pico Silva, entre otros. El ensamble, bajo la coordinación general de José Bulos, interpretará canciones vinculadas a la ciudad de Paraná y especialmente autores locales. El show contará también con la participación de la compañía de danza Tupaná.

Sobre la Orquesta De Costa a Costa

La Orquesta De Costa a Costa es un proyecto colectivo, federal y horizontal, integrado por 17 artistas de ocho localidades de Entre Ríos. Cuenta con 10 años de trayectoria y sostenida actividad autogestiva. Ha recorrido todos los departamentos de la provincia y se ha presentado también en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Montevideo. Ha realizado colaboraciones con artistas de la talla de Monchito Merlo y Juan Falú.

