Juan Manuel Bilat y el chamamé entrerriano rumbo al escenario mayor de Cosquín

El músico entrerriano Juan Manuel Bilat fue reconocido como Destacado en Espectáculos Callejeros durante la novena luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026, un logro que le permitirá integrar la grilla oficial del festival en la edición 2027 y presentarse en el escenario mayor Atahualpa Yupanqui. El reconocimiento se produjo en la ciudad de Cosquín, en la provincia de Córdoba, en el marco del certamen paralelo que organiza la Comisión Nacional de Folklore, tras varios días de actuaciones en escenarios alternativos ubicados alrededor de la Plaza Próspero Molina. El certamen se realizó con el propósito de visibilizar nuevas expresiones del folklore argentino y brindarle a los artistas la posibilidad de acceder al espacio central del festival, considerado el más importante del país para la música popular.

La distinción habilita a Bilat a formar parte de la programación oficial del festival en 2027, con una presentación asegurada en el escenario Atahualpa Yupanqui. La noticia fue recibida con especial entusiasmo en Entre Ríos, donde el músico es reconocido por su trabajo sostenido en la difusión del chamamé y de otras expresiones musicales del litoral.

En diálogo con A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Juan Manuel Bilat relató el recorrido que lo llevó hasta este logro y subrayó que no lo vive como un premio individual, sino como una conquista de todos los entrerrianos. Según explicó, esta fue su tercera participación consecutiva en el certamen de espectáculos callejeros, un proceso que implicó años de trabajo y disciplina artística. En esta edición, de alrededor de 800 propuestas presentadas, solo 17 llegaron a la instancia final, entre ellas la del acordeonista entrerriano. La final se desarrolló en la Plaza San Martín, en el escenario Alfredo Ábalos.

Bilat recordó que su presentación fue la primera de la lista en la final, donde debió interpretar dos canciones seleccionadas por la organización. Cerca de las 23, la Comisión Nacional de Folklore le comunicó que había sido elegido como destacado, lo que dio lugar a un traslado inmediato hacia la Plaza Próspero Molina para formalizar la inscripción y el anuncio del reconocimiento.

Uno de los aspectos que Bilat destacó fue la particularidad de los espectáculos callejeros, donde el contacto con el público es constante y permite mayor acercamiento. El artista aseguró que la presencia de la música del litoral genera una reacción distinta en comparación con otros géneros más habituales del folklore tradicional. Entre zambas y chacareras, el sonido del acordeón y del chamamé despertó, según sus palabras, una respuesta muy fuerte en el público, lo que lo llevó a pensar sobre la escasa presencia histórica de estas expresiones en el escenario mayor de Cosquín y sobre la necesidad de seguir trabajando para revertir esa situación.

El músico entrerriano remarcó que este reconocimiento abre una puerta importante no solo para su carrera, sino también para toda la región. En ese sentido, señaló que el desafío ahora es pensar cómo representar de la mejor manera la música del litoral en los minutos asignados para la edición 2027 del festival. También valoró que en esta misma edición otro entrerriano, Damián Lemes, haya sido premiado en Canción Inédita, ya que es un artista que trabaja para la música entrerriana.

Bilat anticipó que 2026 será un período de gran actividad y planificación. Además de cumplir con una agenda ya programada de presentaciones, el músico y su banda deberán integrarse al calendario de actividades de la Comisión Nacional de Folklore, que incluye eventos como el aniversario de Cosquín, el Cosquín de Invierno, ferias y festivales en distintos puntos del país.

En el cierre de la entrevista, Juan Manuel Bilat hizo extensiva la invitación a otros artistas entrerrianos y de la región a participar de estos espacios y a animarse a buscar escenarios más allá del ámbito local. Según expresó, el reconocimiento obtenido demuestra que el trabajo constante tiene resultados y que es posible pensar en un futuro donde la música del litoral forme parte estable del folklore nacional.