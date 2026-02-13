Rogelio Frigerio, optimista con Patronato: “Tenemos un gran equipo”, expresó

El gobernador Rogelio Frigerio participó este viernes de la presentación de la nueva indumentaria de Patronato para la Primera Nacional 2026 y se mostró optimista respecto del plantel que conformó el club paranaense. Tras compartir el lanzamiento con el presidente Adrián Bruffal y el entrenador Rubén Forestello, el mandatario expresó: “Tenemos un gran equipo, así que felicito también a los jugadores y le deseo toda la suerte también al técnico en el desafío de este año".

"El deporte salva vidas, el deporte nos aleja de la droga; el deporte tiene un montón de externalidades positivas que es parte de la responsabilidad del Estado también fomentar, especialmente entre los jóvenes", dijo Frigerio,

Resaltó luego la sinergia que se logró entre el Estado y la institución con "la posibilidad de hacer un aporte, sobre todo de empresas de la provincia, y de recibir algo a cambio también". Elogió el estado del club y su cancha y subrayó que el desafío es que "con el equipo y con el técnico logremos ese objetivo el volver a ocupar el lugar" que logró la institución en la Primera División del fútbol.

La nueva camiseta, que lleva al Iapser como sponsor central, evoca el diseño del histórico equipo campeón de 1978, con bastones rojos y negros bien marcados, shorts y medias blancas. Según se señaló durante la presentación, el diseño simboliza un puente entre la historia del club y su proyección hacia el futuro.

El gobernador se mostró optimista sobre el futuro del vínculo con el Club y felicitó a los involucrados. "Hemos encontrado una diagonal donde podemos beneficiarnos todos y creo que eso es en lo que hemos estado trabajando", dijo y confió en que la relación traerá cosas importantes para el futuro del club y del deporte de la provincia.

Por último, destacó: "Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido y estoy seguro de que vamos a estar mucho más orgullosos de lo que vamos a conseguir si seguimos trabajando de esta manera. Tenemos un gran equipo, así que felicito también a los jugadores y le deseo toda la suerte también al técnico en el desafío de este año".

Por su parte, la presidenta del Iapser, Myriam Clerici, dijo que "para nosotros es un honor estar en la nueva camiseta por lo que se está apostando, que es ayudar, acompañar a la juventud, que es muy importante. Pero no solo ser un sponsor, creo que somos un aliado estratégico y vamos a trabajar en conjunto".

Resaltó la importancia de estar presente, porque "el deporte une, transforma comunidades, transforma la sociedad, acompaña; y para nosotros, más allá de esta sinergia que vamos a realizar con el club, queremos crecer desde nuestra compañía junto con los socios, para que apuesten también a Iapser Seguros y sean nuevos clientes".

En tanto, el presidente del Club, Adrián Bruffal, y el técnico Forestello coincidieron en que el respaldo gubernamental y de los patrocinadores es un pilar indispensable para afrontar las exigencias logísticas del torneo y en que el objetivo central es mantener un proyecto competitivo y transparente que permita soñar con el regreso a la primera división del fútbol argentino.

Bruffal agradeció especialmente al mandatario porque "cuando transmitimos la idea de ser protagonista en este torneo, contamos rápidamente con su apoyo y el de Mauricio (Colello). En este torneo la idea es ser protagonista y vamos a hacer todo lo posible que esté a nuestro alcance para lograr el objetivo. Agradezco al gobierno de la provincia de Entre Ríos, que encabeza al gobernador Rogelio Frigerio y a todo su equipo, porque sin el apoyo de ellos esto sería muy difícil para el club y también para los clubes del interior. Este año a Patronato le toca recorrer 22.000 km, un esfuerzo enorme de los jugadores, de los directivos, de los socios del club, pero con este apoyo que estamos teniendo en la provincia, este año lo vamos a poder hacer"