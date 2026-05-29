Río Cuarto volverá a recibir el Turismo Carretera para la penúltima fecha del año

Este viernes se confirmó que la penúltima fecha del TC se correrá en el trazado cordobés.

El autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto volverá al Turismo Carretera el 14 y 15 de noviembre, por la penúltima fecha de la Copa de Oro. Este viernes, en la antesala de la sexta cita de la temporada en el Oscar Cabalén, se confirmó la noticia con el anuncio de las autoridades en el centro cívico de la ciudad de Córdoba.

Estuvieron presentes, el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane; el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri; el ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo; el Ministro de Vinculación de Córdoba, Miguel Siciliano, y el intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas.

La categoría más popular de la República Argentina se instalará en el sur de la provincia cordobesa el fin de semana del 14 y 15 de noviembre, días más tarde del festejo de los 240 años de la ciudad Río Cuarto, que se conmemora el 11 del mismo mes.

Los pilotos locales Ricardo Risatti, Facundo Chapur, Marco Dianda, Rodrigo Lugón y Eugenio Provens también se hicieron presentes en la ciudad de Córdoba.

Mazzacane, presidente de la ACTC, expresó: "Recién comentaba la seriedad con la que trabaja la gente de Córdoba, desde el gobernador hasta la gente que lo acompaña. Estamos felices porque siempre fue Río cuarto una gran plaza para el TC. Con toda la Comisión Directiva tenemos que proyectar y pensar en el 2027 y 2028. Córdoba sin ninguna duda va a estar. Uno ve las decisiones, la seriedad y el esfuerzo con el que se trabaja, entonces hay que premiar el esfuerzo. Seguro Alta Gracia y Río Cuarto tengan su fecha”.

Por su parte, Guillermo de Rivas, indicó: “Tendremos un enorme trabajo para preparar nuestra ciudad, y los 240 años que cumple la ciudad. Recuperamos un hito que es tener al TC para una ciudad con un corazón fierrero y muy expectante de volver a disfrutarlo. También por el impacto económico que tiene y lo que representa para la ciudad”.