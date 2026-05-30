Perdió el control de su camioneta y volcó en Ruta 18: un hombre hospitalizado

Este viernes, cerca de las 19.30, personal de Comisaría Colonia Yeruá intervino en ruta 18, kilómetro 246, por el vuelco de un vehículo Mercedes Sprinter, de una empresa de cosmética capilar, conducida por un hombre de 30 años.

Por razones que serán causas de investigación, el vehículo terminó volcando hacia banquina norte y quedó dentro de un campo.

El conductor fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital General Campos y tendría lesiones de carácter leves, indicó el sitio El Entre Ríos.