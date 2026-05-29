Reynaldo Sietecase brindará una charla abierta sobre el futuro del periodismo en Concepción del Uruguay

En el marco de las celebraciones por el Día del Periodista, el reconocido periodista y escritor rosarino Reynaldo Sietecase llegará a Concepción del Uruguay para presentar la charla-conversatorio “El día después del periodismo”.

La actividad se realizará el viernes 5 de junio a las 20 en el Auditorio Municipal “Carlos María Scelzi”, ubicado en calle 8 de Junio 773. La propuesta es abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

El encuentro es organizado por la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y de Termas Concepción.

La visita de Sietecase representa una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que atraviesa el periodismo en la actualidad, en un contexto marcado por las transformaciones tecnológicas, el impacto de las redes sociales y los cambios en los consumos informativos.

Con una extensa trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos, Sietecase conduce actualmente el programa “La inmensa minoría” en Radio Con Vos, se desempeña como analista político en Telefe Noticias y escribe en Periodismo.com.

Nacido en Rosario, inició su carrera en medios de su ciudad, donde trabajó en emisoras radiales y colaboró con los diarios y publicaciones más importantes de la región. En 1998 se radicó en Buenos Aires y fue convocado por Jorge Lanata para integrar diversos proyectos periodísticos, entre ellos las revistas Veintiuno, Veintidós y Veintitrés, los programas televisivos “Detrás de las noticias” y “Día D”, además de iniciativas radiales y gráficas.

Además de su labor periodística, Sietecase ha desarrollado una destacada carrera literaria. Su novela "Un crimen argentino" fue llevada al cine en 2022 en una producción de Warner Bros. y Pampa Films.

La charla promete ser uno de los eventos destacados de la agenda cultural y periodística de la región, convocando tanto a profesionales de la comunicación como a estudiantes y público interesado en el presente y el futuro de los medios.