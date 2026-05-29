Gremios de la carne rechazan ser responsabilizados por el cierre de la planta de Granja Tres Arroyos

Los Sindicatos de la Carne de Entre Ríos se solidarizaron con la Filial Concepción del Uruguay y con trabajadores de Granja Tres Arroyos ante la grave situación generada por el cierre repentino de la planta y la incertidumbre que hoy atraviesan cientos de familias trabajadoras.

Cabe recordar que esta semana la firma emitió un comunicado en la que anunció el cierre por tiempo indeterminado de su planta La China, en Concepción del Uruguay, ante "los constantes conflictos gremiales".

"Hace tiempo que venimos advirtiendo a las autoridades provinciales y nacionales sobre el deterioro de la situación en la empresa, los incumplimientos reiterados y las consecuencias que esto podía generar sobre el empleo, los salarios y la actividad productiva. Lamentablemente, aquello que señalábamos oportunamente hoy se profundiza y golpea de lleno a quienes menos responsabilidad tienen en esta crisis: las y los trabajadores", dijeron en un comunicado conjunto.

En ese marco, sostuvieron que "resulta inaceptable que se pretenda responsabilizar a los trabajadores y a las organizaciones sindicales por una situación que es consecuencia de decisiones empresariales que vienen acumulándose desde hace años. La realidad demuestra exactamente lo contrario". Enseguida, destacaron que los trabajadores realizaron esfuerzos extraordinarios para sostener la actividad, incluso "aceptando esquemas de pago excepcionales, cobrando salarios en cuotas y soportando una permanente incertidumbre sobre su futuro laboral".

"Del mismo modo, las organizaciones sindicales acompañaron cada instancia de diálogo, sostuvieron prestaciones del sistema solidario de salud aun frente a los incumplimientos empresarios y trabajaron permanentemente para preservar cada puesto de trabajo", añadieron.

Los sindicatos de la carne señalaron que las deudas salariales se fueron acumulando, como así también los incumplimientos por parte de la empresa, hasta llegar al punto crítico actual. "Por eso rechazamos de manera categórica cualquier intento de presentar a la organización sindical como responsable de esta realidad. La defensa del salario, del convenio colectivo, de las condiciones laborales y de la dignidad de las y los trabajadores nunca puede ser considerada la causa de una crisis empresarial", expresaron.

En otro párrafo mencionaron al dueño de la firma, Joaquín de Grazia, y señalaron que tiempo atrás dijo públicamente que el país tenía un "futuro extraordinario" con el gobierno de Javier Milei, y "que era necesario tener paciencia y que las condiciones económicas mejorarían".

Sin embargo, subrayaron, "quienes hoy pagan las consecuencias de esas expectativas frustradas son las y los trabajadores, que siguen esperando respuestas concretas mientras ven peligrar su fuente laboral y el sustento de sus familias".

Por último, los Sindicatos de la Carne de Entre Ríos reafirmaron que la salida a esta situación "no puede construirse descargando los costos sobre quienes trabajan. El país necesita más producción, más industria, más empleo y más salarios; no menos derechos ni más sacrificios para quienes todos los días generan la riqueza de nuestra actividad".