Nicolás Otamendi firmó su contrato y es oficialmente refuerzo de River

El defensor de la selección argentina de fútbol, Nicolás Otamendi, firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de River. El General, que estará en la próxima Copa del Mundo, se presentó este viernes en el estadio Monumental para poner la rúbrica hasta diciembre de 2027, luego de haber superado la revisión médica.

Confeso hincha del Millonario, Otamendi compartió esta semana un mensaje enigmático que anticipó su llegada al club de Núñez. “Lo que viene va a ser tan bueno que vas a entender porque tuviste que esperar”, posteó el zaguero formado en Vélez Sarsfield.

El central, de 37 años, viene de cerrar una buena etapa en Benfica, donde completó 46 encuentros en la presente temporada, participó de siete goles y alzó la Supercopa de Portugal.

La oficialización llegó a partir de un comunicado oficial de River en su página web: "Este viernes 29 de mayo, el defensor selló su vínculo que lo unirá con el Club desde el 1° de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente, Stefano Di Carlo, en el despacho presidencial de la Institución".

En este mercado de pases, La Banda inició gestiones por Mauro Arambarri y el uruguayo podría llegar a préstamo con opción de compra. El sueño para reforzar la delantera del Chacho Coudet es incorporar a Giovanni Simeone y a Ángel Correa.