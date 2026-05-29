Básquet: citaron a las entrerrianas Iara Navarro y Nicole Tapari a la Selección Femenina de Proyección

La paranaense Iara Navarro (Unión de Crespo) y la gualeguaychuense Iara Navarro (Obras Sanitarias) fueron convocadas entre 23 jugadoras con proyección dentro de la selección argentina femenina mayor. Ambas recibieron la citación del entrenador Gregorio Martínez y deberán concentrar y practicar en el venidero mes de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La actividad se desarrollará a lo largo de tres semanas y tendrá como principal objetivo observar, evaluar y continuar potenciando distintos aspectos técnicos, tácticos y físicos pensando en el futuro del seleccionado nacional. Además del seguimiento individual, el trabajo buscará fortalecer conceptos y herramientas dentro de la identidad de juego que pretende consolidar el cuerpo técnico.

Este proyecto forma parte del plan integral impulsado por la Confederación, cuyo horizonte principal está puesto en la Copa del Mundo de Japón 2030. La intención es ampliar la base de jugadoras, acelerar procesos de crecimiento y generar una preparación sostenida de cara a los próximos desafíos internacionales.

Dentro del calendario deportivo de este año, la Selección Argentina afrontará el Preclasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el Campeonato Sudamericano de Mayores, ambos torneos en agosto y con sede a confirmar de Proyección.

Fuente: FBER