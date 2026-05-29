Senado: Bahl presentó el proyecto de Ley Nacional de Prevención y Actuación ante la Anafilaxia

El senador nacional por Entre Ríos, Adán Bahl, presentó este jueves en el Senado de la Nación el “Proyecto de Ley Matías Colaprete: Sistema Nacional de Prevención y Actuación ante la Anafilaxia”, una iniciativa orientada a fortalecer la prevención, la concientización y la respuesta temprana frente a emergencias vinculadas a reacciones alérgicas severas.

La propuesta impulsa la creación del Sistema Nacional de Prevención y Actuación ante la Anafilaxia, una política pública nacional basada en protocolos de actuación, herramientas de intervención inmediata, un registro nacional y campañas de capacitación y concientización ante casos de anafilaxia, una condición médica potencialmente mortal que requiere respuestas rápidas y precisas.

La propuesta toma como base la Ley N° 11.242 de Entre Ríos, donde ya se encuentra vigente. Se trata de la única iniciativa de este tipo en América Latina.

Del acto participaron los senadores nacionales: por Formosa, María Teresa Margarita González; por Tucumán, Juan Luis Manzur, y por Chubut, Carlos Alberto Linares; la senadora provincial Claudia Silva; las diputadas provinciales Andrea Zoff y Liliana Salinas; el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco; la presidenta de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC), Silvana Beatriz Monsell; familiares de Matías Colaprete; especialistas en alergia e inmunología y público en general.

Durante su intervención, Bahl destacó que el proyecto nace a partir de una tragedia ocurrida en Paraná y remarcó la importancia de que el Estado actúe con previsión y capacitación ante este tipo de emergencias.

“Matías era un joven lleno de vida. Lo picó una abeja y nadie supo qué hacer. A los pocos minutos murió. En los casos de anafilaxia, los segundos hacen la diferencia”, expresó. El senador sostuvo que la iniciativa fue elaborada junto a profesionales de la salud y apuntó a transformar la experiencia desarrollada en Entre Ríos, pionera en contar con la ley, en una política pública nacional.

“No se necesitan grandes recursos, se necesita voluntad política, capacitación y protocolos claros. La adrenalina cuesta muy poco y puede salvar una vida o dar el tiempo necesario para llegar a un hospital”, afirmó el senador nacional.

Bahl también destacó que la implementación de protocolos en Entre Ríos permitió superar situaciones de exclusión en escuelas agrotécnicas, donde anteriormente alumnos con alergias severas no podían asistir por falta de mecanismos de actuación.

“Eso generaba segregación y un enorme impacto emocional en las familias. Hoy, gracias al trabajo realizado, eso empezó a cambiar. Aspiramos a que ocurra lo mismo en todo el país”, señaló.

La presentación contó además con exposiciones técnicas de la Dra. María Cecilia Cavallo, especialista en alergia e inmunología clínica e integrante del Hospital San Martín de Paraná, el Dr. Luciano Miguel Garavaglia, especialista en clínica médica, alergia e inmunología, quienes brindaron detalles sobre la anafilaxia, sus riesgos y la importancia de actuar de manera inmediata y el Dr. Facundo Vidal, emergentólogo del Hospital San Martín de Paraná.

El cierre estuvo a cargo de Daniel Colaprete y Noemí Dalmolin, padre y madre de Matías Colaprete, quienes agradecieron el acompañamiento institucional y el impulso de una iniciativa que transforma el dolor en compromiso colectivo.

“El rol de la familia de Matías fue fundamental. Tuvieron la entereza de transformar el dolor en una causa para salvar vidas. Por eso esta ley ya fue sancionada en Entre Ríos y hoy queremos llevarla a todo el país”, concluyó Bahl.