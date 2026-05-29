Revés para Airaldi: el TOF rechazó la nulidad de la causa de los casi 30 kilos de cocaína hallados en Santa Fe

En una nueva jornada judicial este viernes, el Tribunal Oral Federal de Paraná (TOF) dictó una resolución fundamental en el juicio que se sigue contra el productor agropecuario Leonardo Airaldi, acusado de liderar una organización dedicada al narcotráfico. Tras dos horas de debate técnico y un cuarto intermedio, los jueces rechazaron el pedido de nulidad interpuesto por la defensa, ratificando la continuidad del proceso tal como está estructurado.

Segú supo ANÁLISIS, la abogada defensora, Mariana Barbitta, centró su estrategia en atacar la requisitoria de elevación a juicio correspondiente a la causa tramitada en Santa Fe. Dicha investigación se originó el 10 de agosto de 2022 tras el hallazgo de casi 30 kilos de cocaína en la vivienda de Diego "Pete" Torres, en Puerto Gaboto, lugar que la acusación adjudica a Airaldi para el almacenamiento de la droga.

Según la defensa, la pieza acusatoria carecía de una descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos, vulnerando el artículo 347 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). Barbitta sostuvo que no se explicitó la maniobra conjunta entre Airaldi y Torres para el codominio del almacenamiento, calificando el requerimiento como parcial y nulo por afectar el derecho de defensa y el principio de inocencia.

A su turno, el fiscal general José Ignacio Candioti se opuso firmemente al pedido, calificándolo de falto de justificación. El representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que, en el momento en que la causa ingresó al tribunal, la defensa no objetó la requisitoria ni la acumulación de los expedientes.

Finalmente, el Tribunal Oral Federal, integrado por las juezas Noemí Berros (presidenta) y Emilce Rojas, junto al juez José María Escobar Cello, compartió la postura de la Fiscalía y rechazó la pretensión de la defensa de Airaldi.

En primer lugar, plantearon la extemporaneidad del planteo, ya que el momento procesal para cuestionar la elevación a juicio ya había pasado. En segundo término, sostuvieron que lo interpuesto parecía "enmascarar" el objetivo de separar las dos causas acumuladas, algo que ya fue confirmado incluso en instancia de Casación. Finalmente, consideraron que la acusación cumple con las normativas del CPPN, y que el reclamo carecía de consistencia técnica.

Tras la resolución, la audiencia continuó con la declaración de tres testigos relacionados con el allanamiento en Puerto Gaboto. Este rechazo judicial despeja el camino para la jornada del próximo martes 2 de junio. Ese día está previsto que presten testimonio los policías federales que llevaron adelante la investigación en Santa Fe, cuyos aportes son fundamentales para determinar la responsabilidad de los acusados en el almacenamiento de la cocaína incautada.

Las causas acumuladas y los otros acusados