Santilli Pazos se quedó con la clasificación del TC Pista en El Calafate

Este sábado se desarrolló la primera clasificación de la temporada en el TC Pista. El autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate recibió la actividad de la primera fecha de esta categoría en el 2026. Durante este sábado se desarrollaron entrenamientos y clasificación.

Temprano por la mañana, el primero en marcar un registro veloz fue Bautista Damiani, que marcó un registro de un minuto, 22 segundos y 906 milésimas. En ese momento lo siguieron Santiago Biagi y Nicanor Santilli Pazos a 94 y 134 milésimas, respectivamente. El ramirense Manuel Borgert clasificó en el 14° lugar.

En el segundo entrenamiento el líder fue Santilli Pazos, que mejoró el tiempo a un minuto, 20 segundos y 415 milésimas, poniendo el primer listón de la jornada. Lo siguieron Gabriel Gandulia y Felipe Bernasconi, mientras que Borgert clasificó 12°.

En el último entrenamiento volvió a liderar Santilli Pazos, esta vez con un tiempo de un minuto, 20 segundos y 267 milésimas. Lo siguieron Biagi y Bernasconi a 193 y 250 milésimas, respectivamente. En este caso Borgert terminó 13°.

Luego llegó el momento de la clasificación. En el primer turno lideró Gandulia, de Dodge, pero al momento de salir a pista en el segundo grupo, Santilli Pazos registró un tiempo de un minuto, 20 segundos y 638 milésimas que lo volvieron imbatible.

Gandulia, que terminó siendo el segundo, acabó a 210 milésimas. El tercer puesto fue para Bautista Damiani, a 366 milésimas del poleman de la jornada. Borgert, en su estreno en la categoría, pudo mejorar su tiempo y alcanzó el sexto lugar de la clasificación, a 552 milésimas del poleman de la jornada.

La actividad continuará este domingo con el desarrollo de las series. El TC Pista tendrá sus baterías a las 10.10 y 10.35; mientras que la final se desarrollará a partir de las 12.40.

Clasificación | TC Pista | Fecha 1 (en El Calafate)

1°) Nicanor Santilli Pazos (Ford): 1’20”638/1000.

2°) Gabriel Gandulia (Dodge): a 210/1000.

3°) Bautista Damiani (Chevrolet): a 366/1000.

4°) Benjamín Ochoa (Dodge): a 417/1000.

5°) Eugenio Provens (Dodge): a 442/1000.

6°) Manuel Borgert (Ford): a 552/1000.