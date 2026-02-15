Con gol de Tesuri, Atlético Tucumán goleó a Estudiantes de Río Cuarto

Este sábado por la noche hubo dos partidos correspondientes a la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En ese marco, Atlético Tucumán recibió en el estadio Monumental José Fierro a Estudiantes de Río Cuarto. El partido contó con el arbitraje de Daniel Zamora y la presencia de Laura Fortunato en el VAR.

Aunque las jugadas de gol tardaron en llegar, la apertura del marcador se produjo a los 30 minutos del primer tiempo y fue a favor del local. Un centro desde la izquierda encontró el cabezazo de Leonel Di Plácido dentro del área. El defensor bajó el balón para Renzo Tesuri, que definió a la posición de Renzo Bacchia. En el rebote, el gualeguaychuense volvió a empujar el balón hacia el arco y puso la ventaja. Ya con la pelota adentro del arco, Carlos Abeldaño empujó al fondo de la red.

Y pudo ampliar rápidamente el Decano. Tras un centro desde la izquierda, el balón llegó a la posición de Maximiliano Villa, que fue a cabecear y anticipó al arquero Bacchia, aunque su remate dio en el travesaño. En esa jugada, el arquero golpeó con los puños el rostro del jugador del anfitrión, por lo que el árbitro sancionó penal.

De la ejecución se encargó Leandro Díaz, que remató fuerte y al medio para poner el 2-0 a los 38 minutos de la primera mitad.

Ya en el complemento, Tucumán tuvo chance de ampliar rápidamente luego de una buena sucesión de pases por el centro que acabó con la llegada de Tesuri mano a mano con Bacchia para la definición al costado derecho del arquero y el 3-0 parcial. Sin embargo, el gol fue anulado con intervención del VAR por offside en la previa de Leandro Díaz.

Estudiantes tuvo su primera ocasión de riesgo con un tiro libre ejecutado desde tres cuartos de cancha que forzó un manotazo de Luis Ingolotti antes de la llegada de Tomás González por detrás del arquero.

Aunque se le negó previamente, Tucumán alcanzó el tercer gol a los 38 minutos de la segunda mitad. Un balón largo volvió a tomar mal parada a la defensa del León del Imperio con beneficio para Díaz, que le ganó la posición a Juan Antonini desde el costado izquierdo, controló y definió por debajo de Bacchia para el 3-0 parcial.

El cuarto gol llegó sobre el final del partido. Un desborde de Gabriel Compagnucci por derecha acabó en centro atrás para la llegada de Nicolás Laméndola, que definió fuerte y abajo para el 4-0 definitivo a los 44. Inicialmente el tanto fue anulado por supuesto offside del ex Patronato, pero luego el VAR convalidó el tanto y confirmó la goleada.

Fue el primer triunfo de Tucumán en el torneo, con lo que ahora suma cinco puntos y se ubica en la décima posición de la Zona B. Estudiantes, por su parte, suma apenas una unidad y está en el último puesto.

En la próxima fecha, el equipo de Iván Delfino deberá visitar a San Lorenzo, el jueves 19 desde las 17.15. El Decano, por su parte, visitará a Instituto ese mismo jueves, pero a partir de las 19.30.

-SÍNTESIS-

Atlético Tucumán 4-0 Estudiantes (Río Cuarto).



Goles:

30’PT: Renzo Tesuri.

38’PT: Leandro Díaz -penal-.

38’ST: Leandro Díaz.

44’ST: Nicolás Laméndola.



Formaciones:

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Maximiliano Villa; Kevin Ortiz; Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.

DT: Hugo Colace.



Estudiantes: Renzo Bacchia; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Gabriel Alanís, Francisco Romero, Siro Rosané; Mateo Bajamich, Javier Ferreira y Martín Garnerone.

DT: Iván Delfino.



Cambios:

ET: ingresó Nicolás Talpone por Javier Ferreira (EST).

ET: ingresó Tomás Olmos por Matías Valenti (EST).

16’ST: ingresó Ramón Ábila por Mateo Bajamich (EST).

16’ST: ingresó Tomás González por Siro Rosané (EST).

26’ST: ingresó Ezequiel Ham por Javier Domínguez (TUC).

30’ST: ingresó Ezequiel Forclaz por Gabriel Alanís (EST).

35’ST: ingresó Martín Benítez por Renzo Tesuri (TUC).

35’ST: ingresó Gabriel Compagnucci por Carlos Abeldaño (TUC).

42’ST: ingresó Manuel Brondo por Leandro Díaz (TUC).

42’ST: ingresó Lautaro Godoy por Kevin Ortiz (TUC).



Amonestados:

37’PT: Renzo Baccia (EST).

19’ST: Martín Garnerone (EST).

27’ST: Ramón Ábila (EST).

29’ST: Renzo Tesuri (TUC).



Árbitro: Daniel Zamora. VAR: Laura Fortunato.



Estadio: Monumental José Fierro.

Video: Liga Profesional.