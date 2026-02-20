Judiciales

Judiciales vuelven al paro este viernes en reclamo por recomposición salarial y en "defensa del 82%"

20 de Febrero de 2026 - 08:25

La Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) ratificó la medida luego de que el secretario general, José María “Chechi” Segura, y la secretaria adjunta, Pilar Toller, mantuvieran un encuentro con el Presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Germán Carlomagno

Durante la reunión se manifestó el malestar de las y los trabajadores por el bajo nivel de los salarios, lo que se refleja en los altos niveles de adhesión a los paros convocados. Asimismo, se ratificó el reclamo de una recomposición del 10,64%, junto con el pago del título según lo establece la Ley 5143.

“Carlomagno se comprometió a mantener el diálogo y a considerar los planteos realizados a fin de brindar una respuesta. En ese marco, se ratifican las medidas de fuerza previstas para los días 20 y 27 del corriente, como respaldo a los reclamos formulados tanto al gobierno provincial como al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos”, se informó desde AJER, publicó ApfDigital

