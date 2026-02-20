Los Conquistadores se prepara para una nueva edición de La Bailanta

La localidad entrerriana de Los Conquistadores llevará adelante este sábado 21 de febrero una nueva edición del Festival La Bailanta 2026, un evento cultural y musical que reunirá a artistas regionales y al público en el predio del anfiteatro local desde las 18. La propuesta incluirá espectáculos en vivo, la participación del Cuerpo de Danza Municipal y un desfile de agrupaciones, además de la instalación de stands y espacios gastronómicos.

El festival contará con la presentación de distintos artistas vinculados al folclore y la música popular del litoral y la región. Entre los números anunciados se encuentran Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina, Monchito Merlo, Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero, Juan Manuel Bilat y Trinidad. La apertura oficial será a las 18:30 y estará a cargo del Cuerpo de Danza Municipal, que dará inicio formal a las actividades con una propuesta coreográfica que recorrerá la ciudad.

Por tal motivo, desde la organización solicitaron colaboración a los vecinos en relación con la circulación vehicular y se recomendó retirar o resguardar los vehículos particulares antes y durante el desarrollo del desfile para evitar inconvenientes, ya que se verán afectadas las calles Urquiza, Bartolomé Mitre, Andrés Menara y Esteban Jaurena.

En paralelo, también se establecieron disposiciones para quienes participarán con stands dentro del predio del anfiteatro. Se pidió especialmente que no se ingrese con vehículos al espacio donde se desarrollará el festival, con el fin de preservar el suelo y mantener las instalaciones en condiciones adecuadas.

La entrada tiene un valor general de $6.000.