Reprogramaron la Carrera Nocturna de la Ciudad de Paraná

La prueba estaba prevista para este 21 de febrero pero fue reprogramada para el 7 de marzo.

Teniendo en cuenta el contexto trágico derivado del temporal que afectó a la ciudad en las últimas horas, la Municipalidad reprogramó la quinta edición de la Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná”. La prueba, prevista originalmente para este sábado 21 de febrero, se llevará a cabo el sábado 7 de marzo (el día previo se entregarán los kits).

Con relación a las inscripciones, aquellas personas que así lo requieran podrán solicitar el reintegro del monto a través de un formulario que se pondrá a disposición la semana que viene. Por otro lado, y en relación al hospedaje, desde el complejo turístico Open Club se informó que se respetará, sin adicionales, la reserva para la nueva fecha de la carrera.

Por último, desde el Municipio agradecieron “la comprensión de atletas, familias, patrocinadores y vecinos” y reafirmaron “el compromiso de acompañar a la comunidad en este momento, priorizando el respeto, la responsabilidad institucional y el trabajo articulado para que la jornada deportiva pueda desarrollarse en un marco adecuado”.