Femicidio en Gualeguay: otorgaron 90 días de prisión para el acusado de matar a Vanesa López

El acusado de matar a Vanesa López en Gualeguay fue imputado por homicidio doblemente calificado y este viernes el juez definió su traslado a la cárcel de Gualeguaychú.

La Justicia dispuso 90 días de prisión preventiva para Ernesto Fabián Caamaño, el hombre acusado de cometer el femicidio de Vanesa López en la ciudad de Gualeguay, informó el sitio Ahora.com. Deberá cumplir con la medida judicial en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, por disposición del juez de Garantías, Sebastián Elal, tras el pedido del Ministerio Público Fiscal.

Según se informó, en paralelo, una de las hermanas de la víctima se constituyó como querellante. Los abogados Marcelo Sánchez, Mariano Velasco y Héctor Darío López Benítez fueron aceptados este jueves como parte en la Instrucción Penal Preparatoria.

La Fiscalía, a cargo de Molina y Beherán, imputaron a Caamaño por el delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y femicidio. Una vez practicado ese acto, el imputado es representado por la defensora pública, Agustina Quattrochi, eligió abstenerse de declarar. Cabe recordar que Caamaño puede hacer uso de su derecho hablar en cualquier momento del proceso.

Caamaño, que permanecía internado bajo custodia policial en el Hospital San Antonio tras intentar quitarse la vida luego del crimen, fue dado de alta este jueves y quedó a disposición de la Justicia. Ahora, se avanzará en su traslado hacia Gualeguaychú.

Femicidio de Vanesa López: cómo fue el hecho

Según la investigación, el ataque ocurrió el miércoles 11 de febrero en una vivienda de calle Continuación La Paz, barrio Matadero, cercano al Molino y a metros de la costanera sur-oeste. Caamaño salió de su casa —donde funciona un bar— y se dirigió a la vivienda de López.

Tras saludar al padrastro de la joven, ingresó directamente a la habitación y la atacó con un elemento contundente aún no hallado, provocándole la muerte. En el mismo cuarto dormía una hermana de la víctima, que no escuchó nada.

El informe preliminar de la autopsia indicó que López intentó defenderse, pero la diferencia física con su agresor le impidió resistir. La detención de Caamaño se produjo poco después, en inmediaciones de calles Vuelta de Obligado y Continuación Rosario del Tala.

Con la imputación y el pedido de preventiva, la causa avanza hacia una etapa clave en la que se definirán las condiciones de detención del acusado y se profundizarán las pericias para esclarecer el hecho.