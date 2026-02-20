Rugby: Capibaras XV tendrá cuatro paranaenses titulares en el debut

El paranaense Franco Rossetto será uno de los titulares en Capibaras XV frente a Peñarol.

Con la presencia de cuatro paranaenses en la formación titular y uno en el banco de suplentes, el entrenador Nicolás Galatro confirmó el primer equipo titular de Capibaras XV, la franquicia del Litoral que este sábado debutará en el Súper Rugby Américas cuando reciba al actual campeón Peñarol de Uruguay en Rosario.

En la formación inicial se destacan la presencia de Diego Correa (club Estudiantes) en el pack de forwards, mientras que entre los backs estarán Bruno Heit, Franco Rossetto (ambos también del CAE) y Tomás Sigura (de Tilcara).

En tanto, esperando por una oportunidad para ingresar se encontrará Felipe Villagrán, otro hombre del Albinegro de Paraná.

La primera formación oficial de la franquicia del Litoral: