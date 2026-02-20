Los Jubilados volvieron a reclamar representación en paritarias y la eliminación de montos no remunerativos

Reunión de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales junto a los Centros que la integran, donde plantearon la necesidad de paritarias.

La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales junto a los Centros que la componen, manifiesta su preocupación por la situación que atraviesan los jubilados y pensionados, en el marco de un nuevo llamado a paritarias del Gobierno Provincial donde una vez más los jubilados no están genuinamente representados y se ofrecieron montos no remunerativos.

En un comunicado de prensa, plantearon su pliego de reivindicaciones:

-“Solicitamos en diferentes oportunidades al Gobierno provincial ser tenidos en cuenta en las discusiones paritarias y esa opción fue siempre denegada. Nuestra institución representa a los más de 60 mil jubilados y pensionados provinciales que hoy no forman parte de la discusión que determina sus haberes”, afirmaron.

-“Ante la imposibilidad de ser un actor en la discusión paritaria, instamos de manera pública al Gobierno provincial a ofrecer incrementos salariales a los empleados provinciales que sean remunerativos para que, entre otras cosas, no se decidan de forma arbitraria los montos que se otorgarán a los jubilados y pensionados”.

-“Es un contrasentido que en un contexto marcado por el desfinanciamiento tanto de la Caja de Jubilados y Pensionados Provinciales como del OSER en la paritaria con los trabajadores del Estado la propuesta sea otorgar montos que no aportan a ninguna de las dos entidades”.

-“Desde nuestra Federación manifestamos una vez más nuestro compromiso con un salario digno y constitucional (remunerativo y bonificable) y la defensa del 82 por ciento móvil que contrarreste la pérdida del poder adquisitivo que venimos sufriendo”, finalizaron.