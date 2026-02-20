Operativo contra el narcotráfico: la Policía Federal desarticula un búnker en Concordia

El DFI desarticuló un búnker de estupefacientes en la provincia de Entre Ríos deteniendo a tres personas en Concordia.

A través de un procedimiento impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional en lo referente al combate contra el narcotráfico en todo el país, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron un punto de venta de drogas en la ciudad de Concordia.

La investigación se inició en noviembre del 2025 a raíz de diversas tareas investigativas llevadas a cabo por personal de la División Antidrogas Concordia perteneciente a esta Institución. Las pesquisas permitieron reunir indicios determinantes sobre la existencia de un individuo que se dedicaba a la comercialización de clorhidrato de cocaína en un domicilio, bajo la modalidad de narcomenudeo. Intervino la Unidad Fiscal de Concordia a cargo de Fabio Zabaleta, consignó un comunicado de la Policía Federal Argentina.

Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado de Garantías N°3 de Concordia a cargo de Francisco R. Ledesma, ordenó el allanamiento a dicho inmueble. Durante el procedimiento fueron detenidos dos hombres, una mujer y se secuestraron varias dosis de cocaína listas para su distribución y dinero en efectivo, quedando todo a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.