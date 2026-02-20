Estalló un paquete con explosivos en la Escuela Superior de Gendarmería: hay cuatro heridos

Una explosión se produjo este viernes en la Escuela Superior de Gendarmería, ubicada en el barrio porteño de Monserrat. El hecho ocurrió cuando personal de la institución manipuló un paquete que había llegado al edificio cuatro meses atrás. Como consecuencia, cuatro efectivos resultaron heridos.

El episodio tuvo lugar al mediodía en la sede de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional “General de Brigada Manuel María Calderón”, situada en Paseo Colón al 500, cerca de la intersección con México.

El comandante mayor retirado y exdirector de la institución Diego Gasparutti se había acercado al edificio para saludar a sus compañeros, en la víspera del aniversario de la creación de la Escuela Superior, fundada el 21 de febrero de 1957, y retirar algunas de sus pertenencias, publicó el diario La Nación.

Al subir al piso 11, le entregaron una encomienda del tamaño de un libro. Mientras continuaba su recorrido, se cruzó con el comandante mayor Morillo, actual director de la Escuela, y mientras conversaban, Gasparutti abrió el paquete. La explosión se produjo de manera inmediata al manipular el envoltorio.

Junto a esa encomienda había otros dos paquetes que también habían sido recibidos, aunque no fueron abiertos -más tarde, personal de la Policía Federal realizaría una inspección preventiva en el lugar y determinaría que no contenían explosivos.

A las 13:24 llamaron al Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME), que atendió a los cuatro heridos. Gasparutti y Morillo fueron trasladados al Hospital Argerich con quemaduras. Morillo presentó heridas en el pecho, que se manifestaron como marcas rojas en la piel y hematomas. En tanto, el tercer herido recibió control clínico en el lugar y el cuarto fue asistido con oxígeno. Todos se encuentran fuera de peligro.

Un gran operativo se realizó en la cuadra de parte de la Policía de la Ciudad, que perimetró la zona. En tanto, la Brigada Especial Federal de Rescate y la División de Explosivos de la Policía Federal se presentaron en el lugar, consignó el diario La Nación.

En total se evacuaron a 320 personas: 120 del edificio de Paseo Colón al 533 y 200 del edificio contiguo de la misma calle al 525. El corte de calle generó demoras en la zona, principalmente en las avenidas Belgrano e Independencia.

La escuela de la GNA es el lugar donde los gendarmes, que son oficiales, hacen los cursos para ascender dentro de la carrera de Gendarmería. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se acercó a las inmediaciones, donde estuvo aproximadamente 20 minutos.

Luego, se retiró sin dialogar con la prensa. En tanto, importantes funcionarios -como los jefes de Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni, y de la PFA, Luis Alejandro Rolle- se encuentran en el lugar.

Un hombre que trabajaba en el edificio lindante contó cómo fue la situación en diálogo con LN+. “Yo estaba almorzando y vi que llegó el SAME y se llevaron a una persona en camilla, también a un gendarme con oxígeno. Nosotros estamos en el edificio pegado a ellos y no se escuchó la explosión”, señaló.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 8, a cargo del Dr. Marcelo Martínez De Giorgi, con la Secretaría nro. 15 bajo la responsabilidad de la Dra. Verónica M. Lara. Dispuso actuaciones a cargo de la Policía Federal. El Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), calificado para analizar explosivos y artefactos complejos, se encuentra realizando las tareas periciales.

En tanto, el Ministerio de Seguridad continúa trabajando junto a la Justicia y las Fuerzas intervinientes para esclarecer el hecho.

Víctimas

La víctima de ese atentado fue el comandante mayor retirado Diego Gasparutti, que fue director de la Escuela Superior de la Gendarmería y que se retiró de la fuerza antes de la llegada de ese paquete a su nombre. Hoy pasó por su antigua unidad para recoger algunas pertenencias y se enteró sobre esa encomienda guardada. El comandante mayor Morillo estaba a su lado en el momento de la apertura de ese paquete, según señalaron fuentes que están al tanto de lo ocurrido en un edificio que también alberga a oficinas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El mecanismo de detonación fue similar al de una carta-bomba, en el que la rotura del envoltorio cierre el circuito y detona el artefacto. Los peritos de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal Argentina trabajaron en el lugar de la detonación, tanto para lograr la evacuación de la zona como para empezar el trabajo de pericias sobre la bomba. El juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la investigación, delegó la pesquisa en la Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA, publicó el diario La Nación.

Otros dos paquetes que estaban guardados hace tiempo y dirigidos también al comandante mayor retirado Gasparutti fueron detonados en forma preventiva por especialistas en explosivos. En su interior no se hallaron rastros de pólvora. De esa manera, se determinó en principio que solo había una encomienda-bomba.

A partir de la reconstrucción del hecho realizada por los investigadores, Gasparutti, que se habría retirado a fines de 2024, paso por el edificio de Paseo Colón 533 a saludar a sus excamaradas y subordinados porque mañana se conmemoraba el aniversario de la creación de esa escuela.

En esa circunstancia fue que le avisaron que tenían una encomienda desde hacía un tiempo. Desde la ayudantía le entregaron la encomienda a Gasparutti quien decidió no abrirla en el momento, sino que se dirigió a saludar al actual director de la escuela, el comandante mayor Morillo. Aparentemente durante una parte de la charla en el piso 11, Gasparutti habría abierto el paquete que le explotó en la cara. Por proximidad, también fue afectado Morillo.

De acuerdo con fuentes que están al tanto de lo ocurrido, Gasparutti habría sufrido heridas en el pecho y rostro por las esquirlas de metralla provocadas por el estallido de un cilindro metálico.

Los investigadores intentan determinar si el blanco del atentado era directamente el comandante Gasparutti o si el objetivo era golpear a la Gendarmería con un estallido en uno de sus centros de formación de oficiales.