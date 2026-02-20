Gutiérrez: “Reconstruir una provincia devastada no es inmediato, pero el rumbo es claro”

El dirigente político Ricardo Guitérrez respaldó el discurso del gobernador Rogelio Frigerio en la apertura del año legislativo y sostuvo que los cambios estructurales requieren tiempo, orden y responsabilidad.

En el marco de la apertura del 147º período de sesiones ordinarias, Gutiérrez expresó que “Entre Ríos eligió el camino del orden y la previsibilidad”. “Gobernar con equilibrio fiscal y reglas claras no es una consigna técnica; es la base para que haya estabilidad y desarrollo sostenido”, sostuvo.

Gutiérrez consideró que el discurso no fue “un simple repaso de gestión”, sino “una definición política concreta sobre el rumbo de la provincia”.

“Reconstruir no es lo mismo que inaugurar”

En relación a cuestionamientos de sectores de la oposición que señalan que no se ven grandes cambios, el dirigente fue claro: “Cuando se recibe una provincia con rutas destruidas, caminos rurales intransitables, hospitales deteriorados, escuelas con graves problemas edilicios y un fuerte desorden administrativo, el primer gran cambio no siempre es visible”.

“Reconstruir no es lo mismo que inaugurar. Arreglar escuelas que se llueven, recuperar hospitales, intervenir rutas o empezar a ordenar déficits estructurales en la Caja de Jubilaciones y en la obra social provincial no genera impacto inmediato, pero sí genera bases sólidas”, afirmó.

Y agregó: “Cuando la destrucción fue profunda, la recuperación no puede ser mágica ni instantánea”.

Reformas estructurales y decisiones necesarias

Gutiérrez también destacó el anuncio del proyecto de modernización del sistema previsional provincial. “Evitar ese debate sería cómodo. Asumirlo es gobernar. La sustentabilidad es garantizar derechos hacia el futuro”, señaló. Asimismo, valoró las inversiones anunciadas en vivienda —300 nuevas unidades para Paraná—, infraestructura, salud y educación, remarcando que “no se trata de promesas grandilocuentes, sino de planificación con recursos y gestión sostenida”.

Finalmente, el dirigente sostuvo que “la sociedad quiere resultados rápidos, y es comprensible”, pero advirtió que “los cambios estructurales llevan tiempo cuando el deterioro acumulado fue tan grande”.

“Entre Ríos necesita estabilidad, previsibilidad y dirigentes que piensen en el largo plazo. El rumbo está claro. Ordenar y modernizar el estado para crecer apoyando a los sectores productivos que generan empleo”, concluyó.