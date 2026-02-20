Quique, Sionista y Recreativo conocieron su camino en la Liga Federal de Básquet

Quique, Sionista y Recreativo ya tienen fixture en la Conferencia Litoral.

La Confederación Argentina de Básquet (CAB) confirmó la programación para las primeras dos semanas de competencia en la Liga Federal, que contará con la participación de Quique Club, el Centro Juventud Sionista y Recreativo Bochas Club. La competencia comenzará el 28 de febrero y contará con un total de 93 equipos.

El estreno para los representantes de la Asociación Paranaense de Básquet (APB), que formarán parte de la Conferencia Litoral, será el 6 de marzo. Recreativo recibirá a Rivadavia Juniors, mientras que Sionista visitará a Urquiza de Santa Elena. En tanto que Quique deberá esperar hasta el 8 de marzo, cuando reciba al Bochas.

Los elencos paranaenses compartirán grupo con los equipos mencionados, La Armonía de Colón y Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.

Cabe destacar que todos los partidos de La Liga Federal 2026 podrán verse en vivo a través de la plataforma Básquet Pass, y cada semana habrá un encuentro en dúplex y de manera gratuita por la pantalla de DeporTV.

El inicio del camino para los equipos de la APB:

-Viernes 06/03/2026:

Recreativo (Paraná) – Rivadavia Juniors

Gimnasia (Santa Fe) – La Armonía

Urquiza (Santa Elena) – Sionista

-Domingo 08/03/2026:

Quique (Paraná) – Recreativo (Paraná)

-Jueves 12/03/2026:

La Armonía – Quique (Paraná)

-Lunes 16/03/2026:

Sionista – Gimnasia (Santa Fe)

-Martes 17/03/2026:

Rivadavia Juniors – La Armonía

-Miércoles 18/03/2026:

Recreativo (Paraná) – Urquiza (Santa Elena)