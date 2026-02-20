Benedetti: “El discurso reflejó la preocupación del gobernador por resolver los problemas de los entrerrianos”

Sobre el debate por la reforma previsional, Benedetti aseguró que “los derechos adquiridos se respetan. Los que están jubilados están jubilados y las modificaciones irán a venir para los que vienen y los efectos de la reforma se van a ver recién en unos cuantos años".

El senador provincial Jaime Benedetti (JxER-Gualeguaychú) analizó el discurso del gobernador Rogelio Frigerio ante la Asamblea Legislativa y adelantó los principales temas a tratar en el nuevo periodo de sesiones ordinarias.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Benedetti rechazó las críticas de la oposición: “Ellos sostienen que Frigerio pintó un panorama como que estamos en Suiza y que cargó las culpas al pasado, y la verdad es que no es así, yo no noté así el discurso para nada, de ninguna manera. Fue muy responsable, fue extenso, realmente observo una verdadera preocupación y ocupación del gobernador para tratar de mirar hacia adelante y resolver los problemas de los entrerrianos. Realmente fue así, mostró las cosas que se han hecho, pero también, con una valentía política o sin hacer cálculos mezquinos, anunció el trabajo sobre la reforma de la Caja de Jubilaciones, que, quienes son hoy opositores, no pueden dejar de reconocer que es un problema que se arrastra desde hace muchos años y que no se resuelve”.

“Nuestro presupuesto provincial son 4.000 millones de dólares y la Caja se lleva 300 y pico millones de dólares de déficit, con lo cual estamos hablando de casi un mes completo del presupuesto de toda la provincia de déficit. Y Frigerio, sin hacer cálculos mezquinos, lo está abordando y teniendo en cuenta que los resultados de lo que se pueda lograr no es algo que se va a ver inmediatamente; son cuestiones que van a empezar a dar sus frutos en muchos años para adelante, pero hay que tomar el toro por las astas y resolverlo. Y él está afrontando al problema, y lo está haciendo de la mejor manera, conversando absolutamente con todos los actores que se ven involucrados en esto: los gremios, el sector pasivo, la oposición política. Se está haciendo de una manera muy democrática, no hay ni siquiera un borrador todavía, pero ya se están hablando temas que son muy importantes para resolver y para conservar el 82% móvil, que es un logro en nuestra provincia y por supuesto respetar la Constitución provincial para que no se nos vaya la Caja a la Nación”, explicitó.

“Este es un ejemplo de la determinación de nuestro gobernador. Y después habló de educación, seguridad y también tuvo la valentía de hablar de algo, sin interferir en otro Poder, que nos preocupa, no sólo a los entrerrianos, sino también a la gran mayoría de los argentinos, que son los problemas que se suscitan a veces por fallos judiciales que perjudican a pequeñas empresas. Muchos gobernadores tienen miedo de hablar de estas cosas porque estamos hablando de otro Poder, pero se puede hablar respetuosamente y respetando su independencia, pero marcando que hay situaciones en las cuales las pequeñas y medianas empresas no pueden sostener un juicio laboral, porque esas leyes que están pensadas para las grandes empresas hacen que sea insostenible la actividad”, aseveró.

Puntualmente sobre la reforma laboral, Benedetti admitió: “Respecto de esta ley tengo mis críticas, pero por suerte no es lo que me toca legislar. Las leyes laborales que han modificado nuestro Código del 74, la 20.744, han tratado de combatir el trabajo informal, pero han logrado lo contrario. Yo no hablo de industria del juicio, simplemente digo que, a una pequeña falta de cumplimiento de un pequeño emprendedor, se la evalúa de la misma manera que lo que pasa con una empresa enorme, y eso hace que muchas pymes tengan que cerrar. Entonces, creo que es un tema dificilísimo, pero que de alguna manera hay que buscar la forma de resolverlo”.

Al momento de analizar el discurso de Frigerio respecto a la cuestión macroeconómica, el legislador opinó que “hay una multiplicidad de causas respecto de la baja recaudación de nuestro país, es un proceso que viene de largo, y en cuanto al relacionamiento de nuestro gobernador con el gobierno nacional está claro que es bueno y que se comparten algunas ideas, que yo personalmente también comparto, como es el equilibrio fiscal, la desregulación de algunas cuestiones, como que no podíamos depender de exportar o de importar mercaderías sujetos a la autorización de una autoridad que resolvía arbitrariamente quiénes sí y quiénes no. Es decir, hay una gran cantidad de cosas con las que coincidimos, y no estoy seguro de que sea específicamente la política nacional la que produce esta situación en nuestro país, que espero se revierta”.

“Hay un camino que la mayoría de la ciudadanía acompañó. Este es un fenómeno del gobierno nacional de Milei que me sorprende, porque este tipo de experiencias del libre mercado, o neoliberalismo, está apoyado por la mayoría de la gente. La última experiencia que yo recuerdo que vivimos fue la de (Carlos) Menem, que no tenía el apoyo de la ciudadanía. Y ahora es un fenómeno sorprendente porque la mayoría, lo apoyó. Entonces, desde esa perspectiva, el relacionamiento que ha tenido el gobierno provincial con el gobierno nacional, ha sido sano, porque no ha habido genuflexión, ni mucho menos, porque el gobernador cuando tuvo que hacer un planteo jurídico en ANSES a través de la Fiscalía, incluso respecto de los recursos de Salto Grande, lo ha planteado, y a cambio –tomé conocimiento en el discurso del gobernador- hemos logrado el apoyo para tomar créditos para la obra pública de Entre Ríos. Son cuestiones que no sé si están directamente vinculadas con el tipo de relacionamiento que tenemos, pero se lo muestra como un resultado de esa buena relación”, definió.

Temas prioritarios para tratar en el Senado

Consultado por los proyectos urgentes a tratar en el nuevo periodo legislativo, Benedetti detalló: “Lo primero que tenemos que abocarnos y con mucha dedicación es la cuestión de la Caja. Después hay unas cuantas cosas, nos quedó pendiente lo de consorcios camineros; tenemos que mejorar lo que es el Jurado de Enjuiciamiento y hacerlo más funcional; también está lo del Código Procesal Penal. No son cuestiones que al común de los entrerrianos le importen demasiado, pero son temas que yo considero que son muy importantes para el buen funcionamiento de nuestra provincia”.

Respecto del debate por la reforma previsional, aseguró que “los derechos adquiridos se respetan. Los que están jubilados están jubilados y las modificaciones irán a venir para los que vienen y los efectos de la reforma se van a ver recién en unos cuantos años. Tanto para el Estado como para los jubilados. La cuestión de la edad, es un tema que está sobre la mesa, que la mayoría de los gremios y los jubilados lo entienden y que todos lo entendemos. De todos modos, si bien no tengo los números ahora, eso solo no alcanza, y hay que sentarse y verlo bien”.

“En nuestra provincia pasa que los pasivos cobran más que los activos por la forma de calcular el 82% móvil. Hay provincias que calculan el 82% móvil sobre el neto, no sobre el bruto, y no creo que esté en la idea de nuestro gobierno hacerlo así porque eso lo llevaría a reducirlo drásticamente. Hay que encontrar una fórmula adecuada, pero es cierto que pasa esta paradoja de que el pasivo cobra más que el activo. El promedio de sueldo de un pasivo en la actualidad es algo así como 1.400.000 y el promedio del activo 1.200.000, porque se van actualizando y se le van incorporando al pasivo algunos adicionales, etc. Y, de hecho, para el 82%, el pasivo no aporta. Entonces, se va produciendo un desfasaje. Creo que estas cosas están sobre la mesa, hay que conversar sobre eso, pero esto es un problema mundial tremendo. El régimen de reparto está en crisis en el mundo, es un problema serio y es uno de los temas que nos va a llevar mucho tiempo. Me parece que requiere mucha cabeza, de mucho consenso, no se puede imponer, pero requiere solución sin ninguna duda, porque lo que se lleva en el déficit la Caja es un poco casi lo que se va a tomar como crédito para poder hacer las obras que son necesarias en la provincia, que es alrededor de unos 300 millones de dólares”, concluyó.