Reforma laboral: "Le va a perjudicar la vida a los trabajadores", criticó Michel

El diputado nacional del peronismo, Guillermo Michel, rechazó el proyecto de ley de reforma laboral que se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación y que vuelve al Senado. “El gobierno sabe bien que esta reforma laboral no va a generar un solo puesto de trabajo en la Argentina; le va a perjudicar la vida a los trabajadores, a los que ya les sacó el poder adquisitivo de sus ingresos. Los puestos de trabajo se generan en una economía creciendo, con un proceso de sustitución de importaciones”, sostuvo Michel.

En esa línea, señaló que: “El gobierno quiere esta ley para mostrarle al mercado que está tratando de hacer reformas estructurales en la Argentina, buscar que baje el riesgo país y volver a los mercados para endeudarse. La única forma de que cierre este modelo social y este programa económico es con deuda, es la única forma de sostenerlo”.

Respecto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el legislador afirmó que “es básicamente un desfinanciamiento de las jubilaciones de los argentinos, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en beneficio de las grandes empresas”.

Asimismo, Michel indicó que “hace seis meses que cae la recaudación en términos reales por la caída de la actividad económica, que se traduce en una disminución de la coparticipación a las provincias y a los municipios, y eso está golpeando todos los meses a nuestra provincia y a nuestros municipios.

Y agregó: “En Entre Ríos los sectores que más se están afectando son todos los vinculados a la alimentación, que es donde ya estamos viendo una apertura indiscriminada por ejemplo, del sector avícola y cerdos de Brasil, y leche de Uruguay”.

Además, Michel planteó en la sesión la necesidad de modificar “el artículo 194 que viola el principio constitucional de igualdad tributaria ante la ley ya que los extranjeros que adquirieron la calidad de ciudadanos argentinos con residencia fiscal argentina no pagarán impuesto a las ganancias en nuestro país, en detrimento de otros ciudadanos y residentes fiscales argentinos”.