Bordet sobre la reforma laboral: “No garantiza empleo ni respeta derechos”

El diputado nacional y ex gobernador, Gustavo Bordet (PJ-Entre Ríos) sostuvo que la reforma laboral aprobada en Diputados “no garantiza la creación de empleo genuino ni de calidad, al tiempo que implicará la reducción de derechos laborales consolidados”.

En un comunicado enviado a ANALISIS, el legislador, que rechazó el proyecto del gobierno nacional, señaló que “Argentina necesita una legislación laboral moderna y adaptada a los cambios tecnológicos y productivos”, pero advirtió que “las reformas estructurales deben construirse con consensos amplios, diálogo federal y participación real de provincias, trabajadores y sectores productivos”.

También refirió a la situación laboral de Entre Ríos, donde —según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo analizados por el CEPA— entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se registró una caída de 10.575 trabajadores formales y 774 empleadores. “No hablamos de teorías, hablamos de familias y empresas reales”, expresó.

Desde el plano técnico, cuestionó que “la ley reduce la protección frente al despido, flexibiliza la jornada laboral mediante sistemas de banco de horas y debilita la negociación colectiva, medidas que difícilmente generen el círculo virtuoso de inversión y empleo prometido”.

En la misma línea, recordó que el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, a través de su Instituto de Derecho del Trabajo, emitió un pronunciamiento rechazando la normativa por considerarla regresiva y contraria a principios fundamentales del derecho laboral y a tratados internacionales de derechos humanos.

Finalmente, Bordet afirmó que el país necesita una reforma que combine competitividad con protección social, productividad con estabilidad y reglas claras con desarrollo federal. “El desafío es construir normas equilibradas que generen empleo y preserven derechos. Esta ley no cumple con esos objetivos”, sentenció.