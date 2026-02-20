Con un gol de penal, Defensa y Justicia evitó la derrota agónicamente ante Belgrano

Defensa y Justicia alcanzó un agónico empate este viernes ante Belgrano de Córdoba en el inicio de la 6ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. En el estadio Norberto Tito Tomaghello abrió la cuenta para el Pirata Lucas Zelarayán, con un remate desde afuera del área. Sin embargo, Aarón Molinas estableció el 1 a 1 definitivo desde el punto de penal.

Zelarayán puso en ventaja al equipo de Ricardo Zielinski a los 10 minutos del segundo tiempo, con una definición excelsa desde afuera del área. Pero Molinas aprovechó la sanción de una pena máxima por parte de Nicolás Lamolina, luego de una buena jugada y una mano de Lisandro López tras un remate de Kevin Gutiérrez. Con su tanto, el exBoca le cortó una racha de 390 minutos al arquero visitante, Tiago Cardozo, sin recibir tantos.

Con este resultado, el Pirata alcanzó los 12 puntos en la Zona B y no pudo llegar a la cima. El Halcón, por su parte, también perdió la chance de treparse a la punta del Grupo A, ya que quedó con 10 unidades.

En la próxima fecha, Defensa visitará a Platense, el martes 24 de febrero a las 17; mientras que Belgrano recibirá, ese mismo día desde las 21.30, a Atlético Tucumán.