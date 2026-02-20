Habrá una audiencia para tratar la propuesta de adquisición de Cotapa S.A.

En el marco del legajo “Cotapa S.A. s/Pedido de quiebra promovido por acreedor s/Quiebra”, el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 9 de Paraná, Ángel Luis Moia, dispuso la convocatoria a una audiencia para tratar la propuesta de adquisición del activo de la fallida por parte de la cooperativa trabajo, que explota la hacienda y el tratamiento del pasivo.

Será el 12 de marzo, a las 8, en el salón Multipropósitos “Sara Oyhampé” del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ubicado en el primer piso de los Tribunales de Paraná.

La quiebra de la cooperativa se dictó en octubre de 2022. Se consideró a la empresa insolvente e incapaz de afrontar las acreencias. En el marco de ese proceso, el juez a cargo permitió a un grupo de trabajadores continuar explotando las instalaciones. Como presidente de la Cooperativa asumió Carlos Estrada. Desde entonces, y con el apoyo de la Municipalidad de Paraná se abrieron nuevos puntos de venta en dos mercados populares de la capital entrerriana: la Feria de Salta y Nogoyá y el Mercado Sur.

La empresa “es una marca representativa de Paraná, estamos poniendo nuestro granito de arena a la educación, abriendo nuestras puertas a las instituciones educativas, para que conozcan cómo se elabora un producto lácteo”, dijo Estrada en junio del año pasado a un grupo de estudiantes que recorrió las instalaciones.

La Justicia dictó la quiebra de la Cooperativa Tambera Paraná (Cotapa) Limitada, y además decretó la inhibición general de bienes y prohibió la salida del país a los miembros de la sociedad quebrada, entre ellos Juan Carlos Acevedo Díaz.

Estatización-privatización

Cotapa se creó en 1965, en un momento en el que se comenzó a exigir la venta de leche pasteurizada en áreas urbanas. La cooperativa levantó una planta en terrenos que le había cedido la Municipalidad de Paraná. Pasados unos años, en 1968, el Gobierno de Entre Ríos promulgó la Ley N° 4.685 de promoción de la lechería.

La cooperativa fue creciendo y diversificando sus productos, con marca reconocida en la región. En 2003 se enfrentaban serios problemas económico-financieros, atribuidos, entre otros, a los altos costos, necesidad de mejorar los sistemas administrativos, la baja productividad operativa, la localización, la pérdida de proveedores, la insuficiencia de capital de trabajo, los déficit de gestión y el elevado endeudamiento, principalmente con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En 2004, Cotapa entró en concurso preventivo de acreedores. El 18 de junio de 2006 en el Juzgado Civil y Comercial Nº 3 se inició el proceso de quiebra, la que recién se declaró en 2015, y no sin antes pasar por varias experiencias sin resultado positivo.

En 2010, se aprobó y firmó por parte del entonces gobernador Sergio Urribarri un decreto por el que se constituyó una sociedad anónima con mayoría accionaria del Estado provincial, que retuvo el 56,37%; un 43,17% a cargo de la Cooperativa, y un 0,46%, en manos de la Municipalidad de Paraná.

Pero ante el fracaso del gerenciamiento estatal de alcanzar los objetivos establecidos de que sirviera de referencia de precios, por decreto Nº 2.191 de mayo de 2014 el Ejecutivo entrerriano decidió privatizar Cotapa.

Un consorcio privado cuya cabeza visible era Juan Carlos Acevedo Díaz, titular de En Premieur SA, se quedó con la cooperativa. Pero nunca salió de la crisis. En 2022 se declaró la cesación de pagos y se dictó la quiebra. Pero se permitió a los trabajadores continuar produciendo en las instalaciones.