Encontraron el cuerpo de Kiara en la zona del balneario Thompson

El cuerpo de la niña desaparecida tras el desbarrancamiento de la vivienda en el arroyo Colorado durante la tormenta del jueves fue localizado en la mañana de este sábado en la zona del balneario Thompson de Paraná, según confirmaron fuentes policiales a ANÁLISIS.

Los rastrillajes se habían retomado con las primeras luces del día, luego de una jornada de intensa búsqueda de este viernes por tierra, agua y aire.

Se seguía buscando el cuerpo de la niña de 10 años tanto en la zona donde estaba la casa arrastrada por la correntada del arroyo Colorado, como en todo el recorrido hacia el arroyo Las Viejas y la desembocadura en el río Paraná.

Finalmente, hallaron a la niña sin vida en la zona del balneario Thompson. El cuerpo fue retirado y será entregado a los familiares para la despedida, junto a su mamá Patricia Mena, fallecida en el trágico suceso, quien había sido localizada a unos 400 metros del lugar donde estaba la casa.