Pese a tener un jugador más, Riestra no pudo con Huracán

Riestra tuvo más ocasiones pero no tuvo efectividad e igualó con Huracán.

Este sábado por la tarde hubo dos juegos en simultáneo por el Torneo Apertura de la Liga Profesional. En el marco de la jornada de interzonales, el estadio Guillermo Laza recibió el duelo entre Deportivo Riestra y Huracán. El partido contó con el arbitraje de Fernando Echenique, acompañado en el VAR por Lucas Novelli.

La primera ocasión de peligro fue para el local, que contó con un buen desborde de Pedro Ramírez por izquierda que derivó en un centro bajo para Antony Alonso. El atacante tocó el balón para la llegada de Jonathan Herrera y el ex Patronato se acomodó para sacar el remate. Para mala suerte del Malevo, el disparo del atacante se fue sumamente desviado.

Herrera volvió a intentar poco después luego de un balón largo que Nicolás Benegas le bajó al borde del área grande. El remate del atacante fue bajo y no sorprendió a Hernán Galíndez, que controló sin problema.

Herrera tuvo su tercera oportunidad, otra vez habilitado por Benegas, pero el resultado no cambió. Esta vez fue un mano a mano en el que Galíndez adivinó su intención y le contuvo el remate con el pie. Igual la jugada fue anulada por offside poco después.

La primera chance del equipo de Diego Martínez fue tras un desborde por derecha de Emmanuel Ojeda que terminó en un envío bajo para la llegada de Alejandro Martínez. El atacante no pudo definir y el cierre de Jonatan Goitía impidió que la jugada lleve peligro al arco de Ignacio Arce.

Ya en la segunda mitad, César Ibáñez tuvo un control largo de pelota y se fue expulsado luego de chocar contra Goitía luego de recibir la segunda tarjeta amarilla. Desde los tres minutos el local tuvo un hombre de más para buscar la ventaja en el partido.

Sin embargo, careció completamente de claridad para poder encontrar el gol. Su primera chance fue con un remate muy desviado de Nicolás Benegas; mientras que Huracán respondía con intentos infructuosos de Ignacio Campo y Ojeda que no llegaron a llevar peligro a la valla de Arce.

El Globo tuvo una buena aproximación a partir de la gestión de Jordy Caicedo en el borde del área que derivó en la habilitación hacia la derecha para Campo. El mediocampista intentó una sociedad con Leandro Lescano que terminó con un débil remate del primero para que Arce controle sin problemas.

Una jugada de pelota parada entregó la chance más clara para el local, luego de que el envío fuera desviado en el borde del área hacia la posición de Gabriel Obredor. El mediocampista intentó con una mediavuelta que sorprendió a la defensa visitante, pero acabó yéndose desviada.

La última fue para el Globo, que preparó la jugada para la llegada de Ojeda por el centro del área grande luego de un lateral desde la derecha. Sin embargo, el mediocampista punteó el balón sin precisión y acabó rematando desviado. Fue 0-0.

Con la igualdad, Huracán llegó a nueve puntos y se ubica en la quinta posición de la Zona B; mientras que Riestra suma tres unidades y está penúltimo en la Zona A. En la próxima fecha, Riestra deberá visitar a Vélez Sarsfield el miércoles 25 desde las 19.30; mientras que al Globo le tocará visitar a Estudiantes de Río Cuarto el jueves 26, desde las 19.30.

-SÍNTESIS-

Deportivo Riestra 0-0 Huracán.



Expulsado:

3’ST: César Ibáñez (HUR).



Formaciones:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Juan Randazzo, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicolás Watson, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Nicolás Benegas.

DT: Gustavo Benítez.



Huracán: Hernán Galíndez; Hugo Nervo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil, César Ibáñez; Oscar Cortés, Jordy Caicedo y Alejandro Martínez.

DT: Diego Martínez.



Cambios:

ET: ingresó Gabriel Obredor por Jonathan Herrera (RIE).

10’ST: ingresó Ignacio Campo por Oscar Cortés (HUR).

10’ST: ingresó Leandro Lescano por Alejandro Martínez (HUR).

10’ST: ingresó Ángel Stringa por Pedro Ramírez (RIE).

27’ST: ingresó Alejo Dramisino por Nicolás Watson (RIE).

28’ST: ingresó Rodrigo Sayavedra por Cristian Paz (RIE).

39’ST: ingresó Miguel Barbieri por Juan Randazzo (RIE).

42’ST: ingresó Leonardo Sequeira por Jordy Caicedo (HUR).

42’ST: ingresó Luciano Giménez por Leonardo Gil (HUR).



Amonestados:

7’PT: César Ibáñez (HUR).

30’PT: Jonathan Herrera (RIE).

20’ST: Ángel Stringa (RIE).

31’ST: Gabriel Obredor (RIE).

43’ST: Nicolás Benegas (RIE).

49’ST: Luciano Giménez (HUR).

50’ST: Rodrigo Sayavedra (RIE).



Árbitro: Fernando Echenique. VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Guillermo Laza.

Video: Liga Profesional.