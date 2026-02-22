Derrotas para Echagüe y Rowing en su primer día en Santa Fe

En el marco de la Zona A de la Liga Nacional de Vóley masculino, este sábado hubo actividad para los representantes paranaenses en la categoría. Por la 13ª fecha, el Atlético Echagüe Club visitó a Libertad de San Jerónimo Norte; mientras que el Paraná Rowing Club fue huésped de Villa Dora.

Derrota de Echagüe

Echagüe visitó este sábado por la noche la ciudad de San Jerónimo para enfrentar a Libertad. El duelo se disputó en el estadio “La Calderita” del club santafesino, con arbitraje de Pablo Pérez y Pablo Gómez.

El Negro paranaense comenzó bien en su paso por San Jerónimo, pero acabó perdiendo por 3-2. Echagüe comenzó ganando el primer parcial por 25/17 y luego de perder por el mismo tanteador en el segundo, se impuso por un ajustadísimo 27/25 en el tercer set que le permitía ilusionarse con la victoria. Sin embargo, el Rojinegro lo despachó con 25/13 y 15/8 en el tiebreak para quedarse con la victoria.

En este partido, Juan Corona eligió a Ignacio De Veccio, Denis Pérez, Juan Hollman, Franco Bournot Nasca, Augusto Moscovich y Henry Sinner para comenzar el juego. Como líberos se desempeñaron Jesús Rondán y Fausto Galizzi Kohan. Al plantel lo completaron Pedro Sciarra, Thiago Pérez Jacob, Javier Dibur, Héctor Colombo, Enrique Gallinger y Elián Carricaburu.

Con la derrota por 3-2, Echagüe llegó a seis puntos y está último en la tabla de la Zona A. Libertad, por su parte, alcanzó las 15 unidades y superó a Lafinur para alcanzar la sexta posición. Este domingo desde las 19 volverá a saltar al campo de juego. Esta vez su contrincante será Villa Dora.

Derrota de Rowing

Al Paraná Rowing Club le tocó una visita de riesgo este sábado. En el estadio Andrés Meynet se enfrentó a Villa Dora, uno de los animadores del torneo. Los árbitros del encuentro fueron Emiliano Gasser y Gabriel Casari.

Aunque el Remero dio pelea en los primeros dos sets, no pudo con el equipo santafesino que se arrogó una sólida victoria jugando en su casa. Los dos parciales iniciales fueron 25/22 y 25/20 para Villa Dora, mientras que en el tercero obtuvo una victoria más amplia: fue por 25/12.

Para este partido, Jesús Nadalín eligió como titulares a Alan Lazo, Felipe Requejo, Martín Pérez, Facundo Nadalín, Mathías Sauthier y Fausto Furtado. Los líberos del equipo fueron David Rodríguez y Francisco Pérez. Al plantel lo completaron José Gaioli, Mariano Rivero, Santiago Castillón, Mateo Maier, Valentino Rivarola y Santiago Aranda.

Tras la derrota, Rowing quedó en la cuarta posición con 21 puntos, mientras que Villa Dora alcanzó la cima de la tabla de posiciones con 28 unidades. La próxima presentación del Remero será este domingo, desde las 19, frente a Libertad de San Jerónimo Norte.