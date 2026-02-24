Alejo Peyret, el pensador incómodo que desafió la “civilización o barbarie”

Américo Schvartzman y su nuevo libro, "Alejo Peyret: el filósofo desconocido. Un pensador entre la civilización y la barbarie".

Una nueva biografía conceptual de Américo Schvartzman recupera la vigencia del intelectual entrerriano que cuestionó el presidencialismo, el latifundio y el centralismo porteño hace más de 150 años.

A siglo y medio de sus intervenciones públicas, la figura de Alejo Peyret reaparece con una potencia inesperada. El escritor Américo Schvartzman acaba de publicar "Alejo Peyret: el filósofo desconocido. Un pensador entre la civilización y la barbarie", un volumen de 340 páginas editado por Eduner que propone releer a uno de los intelectuales más singulares del siglo XIX entrerriano.

El libro no se limita a una reconstrucción biográfica tradicional. Schvartzman ensaya una “biografía conceptual” que sitúa a Peyret en las disputas ideológicas de su tiempo y recupera textos que permanecían inéditos desde hacía más de 140 años. La edición cuenta con prólogos de Tirso Fiorotto y Julio Montero, con el auspicio del Instituto de Filosofía “Ezequiel de Olaso”, dependiente del Conicet. La ilustración de portada pertenece a Sergio “Goki” Benítez.

Un crítico del relato dominante

En una época atravesada por la dicotomía “civilización o barbarie”, Peyret se atrevió a cuestionar el encuadre mismo del debate. Lejos de aceptar ese binarismo como axioma, lo sometió a revisión crítica. También denunció las inconsistencias de lo que llamaba “falsos liberales” y defendió la separación entre Iglesia y Estado cuando el laicismo distaba de ser consenso.

Su programa incluía la eliminación de los latifundios, la igualdad jurídica entre varones y mujeres, la promoción del cooperativismo y una reconsideración del trato hacia los pueblos originarios. En el plano institucional fue aún más lejos: propuso revisar el sistema presidencial y discutió la concentración política en Buenos Aires, anticipando debates que aún hoy reaparecen bajo otras formas.

La tesis de Schvartzman es que Peyret no fue un actor lateral en la historia entrerriana, sino un pensador sistemático cuya obra quedó relegada en los relatos canónicos. Al rescatar sus textos y contextualizarlos, el libro busca restituir densidad a una tradición intelectual provincial que dialogó de manera crítica con el proceso de organización nacional.

Vigencia y debate

Más que un ejercicio de arqueología histórica, la investigación interpela el presente. En un escenario político donde vuelven a discutirse el alcance del federalismo, la concentración económica y el rol del Estado, las intervenciones de Peyret adquieren nueva resonancia.

La obra ya se encuentra disponible y próximamente será presentada públicamente en Entre Ríos.

Adquisición

Para adquirir el libro "Alejo Peyret: el filósofo desconocido. Un pensador entre la civilización y la barbarie", de Américo Schvartzman, hacer clic aquí El precio es de 20.000 pesos.