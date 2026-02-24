Por la caída del consumo, Quilmes abrió retiros voluntarios y planea recortar 60 empleos

El objetivo, según dijo, es que no se lleven a cabo despidos masivos, sí admitió que hubo desvinculaciones durante los últimos meses. "Sí ha habido alguno que otro, y la mayoría de los compañeros en el último tiempo se ha ido por voluntad propia", deslizó.

El plan de recortes que impulsa Quilmes se enmarca en un contexto de cierres masivos de empresas ante la caída del consumo. Recientemente, FATE comunicó la clausura de su planta de Virreyes y el despido de 920 trabajadores ante el desplome de las ventas por el aluvión de importaciones de neumáticos de china.

Frente a ese panorama, el Gobierno convocó a una conciliación obligatoria entre la empresa de Javier Madanes Quintanilla y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). La primera reunión se llevó a cabo este lunes. El Ministerio de Capital Humano informó que fracasó la audiencia y confirmó que no hubo acuerdo entre las partes en el conflicto laboral, por lo que la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el miércoles 4 de marzo, a las 11, para continuar las negociaciones.

A través de un comunicado oficial, la cartera que conduce Sandra Pettovello señaló que, tras el encuentro entre la empresa y el sindicato, “no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes”.

Fuentes de FATE confirmaron que, independientemente de la conciliación, el plan original de cierre definitivo sigue firme una vez vencidos los plazos legales. Atribuyen la decisión a la caída del consumo, la apertura de importaciones chinas y la alta conflictividad gremial.

El conflicto tomó una dimensión política mayor tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien lejos de mediar para evitar el cierre, arremetió contra la empresa en redes sociales. El mandatario rebautizó las siglas de la firma como "Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas", acusando a los dueños de haberse beneficiado durante décadas del proteccionismo para no competir.

Fuente: Ámbito Financiero.