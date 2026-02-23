Mauricio Macri estaría iniciando un nuevo romance: quién es

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, estaría iniciando una relación con una famosa y quedó en el centro de la escena mediática. Además del impacto político, su vida sentimental comenzó a generar versiones cruzadas y nombres propios que lo vinculan con figuras del espectáculo.

A través de La Mañana con Moria, el periodista Gustavo Méndez aseguró que el exmandatario estaría comenzando un vínculo con una modelo muy conocida.

“Parece que agarró la filcar y empezó; primero se le tiró a Guillermina Valdés”, comentó, en alusión a la expareja de Marcelo Tinelli. También manifestó que habría un “patrón” y que la mujer en cuestión “es muy bonita”.

Finalmente, Méndez confirmó que se trataba de Natalia Graciano, exesposa de Matías Martin y madre de sus dos hijos: “Se conocen desde hace mucho tiempo. Mauricio Macri está muy interesado en ella”.

Antes de que surgiera el nombre de Graciano, otra figura había sido vinculada al expresidente: la actriz y periodista Ximena Rijel había afirmado que Macri estaría interesado en acercarse a ella e incluso que figuraría primera en una supuesta “lista” de famosas.

Ante la repercusión, fue la propia Valdés quien salió a aclarar la situación en diálogo con Laura Ubfal y confirmó que existió un contacto, pero le restó importancia: explicó que en algún momento le habló, aunque no pasó de ahí, y remarcó que nunca salieron ni siquiera a tomar un café.

Fuente: Noticias Argentinas.