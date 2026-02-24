Nuevo Código Tributario: Colón impulsa alivio fiscal con más beneficios para vecinos y comercios

El objetivo del Nuevo Código Tributario es disminuir cargas, eliminar tasas y promover un Estado más moderno, eficiente y cercano.

La Municipalidad de Colón presentó los principales lineamientos del Nuevo Código Tributario, una herramienta que incorpora cambios orientados al alivio fiscal y a la simplificación administrativa, con impacto directo en vecinos, comercios y actividades productivas.

Las medidas se enmarcan en el Plan de Modernización del Estado y el uso eficiente de los recursos propios, buscando optimizar procesos, reducir burocracia y fortalecer regímenes especiales que incentiven la inversión y la generación de empleo en la ciudad.

Alivio fiscal y simplificación de trámites

Entre los puntos centrales, el Nuevo Código Tributario establece la eliminación de más de 300 conceptos municipales, incluyendo el cobro de sellados, lo que se traduce en trámites municipales gratuitos y menor carga administrativa para la comunidad.

Este enfoque apunta a ordenar y actualizar normativas, agilizar gestiones y facilitar el acceso a servicios municipales, con criterios de transparencia y eficiencia.

Menos costos para comercios

El nuevo esquema contempla medidas específicas orientadas a reducir costos para el sector comercial. Entre ellas, se destaca la eliminación del costo de inscripción (altas y bajas), aliviando cargas iniciales y administrativas.

También se elimina el recargo por mayor consumo de agua en pequeños comercios, se suprime la tasa de inspección de pesas y de instalaciones electromecánicas, y se avanza en la unificación de tasas para vendedores ambulantes y publicidad, contribuyendo a un esquema más claro y simplificado.

Menos cargas sobre propiedades y servicios

Otro eje del Nuevo Código Tributario es la reducción y simplificación de gravámenes vinculados a inmuebles y servicios. Se estableció una reducción del 50% en recargas por baldíos, y se incorporaron medidas de unificación y/o eliminación de derechos y actuaciones relacionadas con obras privadas.

Además, se incorporó la simplificación de derechos de cementerio, incluyendo conceptos vinculados a lápidas, placas, cruces y depósito, con el objetivo de unificar criterios y reducir la complejidad de los trámites.

La Municipalidad de Colón remarcó que estas decisiones forman parte de una política de modernización que busca menos burocracia, regímenes especiales para turismo e industria y un uso eficiente de los recursos municipales, consolidando un Estado moderno que acompañe el crecimiento.

Dónde consultar

Para conocer más detalles sobre el Nuevo Código Tributario y acceder a información vinculada a tasas y beneficios, se encuentra disponible el sitio de Ingresos Públicos: www.rentascolon.gob.ar