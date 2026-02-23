Maxi López se despide de Argentina: “Ustedes me hicieron sentir fuerte"

El exfutbolista Maxi López se despidió momentáneamente de Buenos Aires, para dirigirse nuevamente a Suiza, lugar donde reside con su pareja Daniela Christiansson y sus dos hijos Elle y Lando.

El participante de MasterChef Celebrity publicó una imagen desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, dando a entender que su tiempo en Argentina había terminado.

Minutos después, el futbolista redactó unas palabras a sus seguidores para expresar su agradecimiento y la cálida bienvenida que recibió tras años sin residir en el país: “En estos últimos meses me han regalado algo que no se compra, que no se entrena y que no se aprende: cariño verdadero. Quiero decirles gracias. Gracias de corazón”.

"En momentos donde uno a veces se siente vulnerable, ustedes me hicieron sentir fuerte. Me hicieron sentir acompañado. Me hicieron sentir en casa. Es pasión, es lucha, es familia, es amor incondicional. Y eso lo viví en la piel con cada muestra de apoyo que recibí. Ustedes me recordaron quién soy y de dónde vengo”, continuó.

El futbolista expresó en palabras su sorpresa al encontrarse con tantas personas que lo apoyan: “Me emociona saber que todavía existe ese corazón enorme que late por los suyos, que no se olvida de los que ama, que no suelta la mano cuando alguien lo necesita. Eso es lo que más orgullo me da de ser argentino”.

En un último agradecimiento, mencionó que iba a guardar cada mensaje de sus seguidores en su corazón: “Me llevo ese amor conmigo para siempre. Y sepan algo: todo lo que me dieron, lo guardo en el alma. Gracias por no soltarme. Gracias por creer. Gracias por querer. Los llevo en el corazón, hoy y siempre”.

Fuente: Noticias Argentinas.