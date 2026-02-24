River llegó a un acuerdo de palabra con Coudet para que asuma en reemplazo de Gallardo

A menos de un día del anuncio de Marcelo Gallardo sobre su renuncia, River acordó verbalmente la llegada de Eduardo Coudet como reemplazante. El entrenador debe resolver antes su salida del Alavés de España para llegar al Millonario y podría ser presentado tras el fin de semana.

El optimismo creció a lo largo de la jornada del martes en Nuñez y aquella sensación de que el Chacho no iba a dejar pasar la chance de ser técnico del Millonario (la esperaba hace años) ahora es una certeza. Su representante, Christian Bragarnik, se puso al frente de las negociaciones con la dirigencia de Stefano Di Carlo y en pocas charlas llegaron a un acuerdo de palabra.

Lo cierto es que la única traba que existe es el vínculo del argentino con Alavés, que se extiende hasta junio del presente año y no tiene cláusula de rescisión. Tras las charlas iniciales, quedó en claro que su salida no debería suponer un problema mayor y hasta especulan con que Coudet ni siquiera dirija a su equipo este viernes, ante Levante, informa TyC Sports.

Mientras Gallardo se despedirá el jueves en El Monumental contra Banfield, Coudet podría estar preparando las valijas para cumplir uno de sus sueños como entrenador. "Creo que en el tiempo, en algún momento, mi carrera se va a cruzar con River. Tengo un cariño muy grande con el club, me siento muy reconocido”, había declarado en 2019, cuando todavía era DT de Racing.