La ordenanza que declaró la emergencia vinculada a los arroyos de Paraná y las condiciones de vida de la gente

La tragedia que se cobró las vidas de Patricia Mena y su hija Chiara, arrastradas por el arroyo Colorado en su crecida repentina durante el temporal del jueves 19 de febrero en Paraná, renovó y puso de relieve con urgencia el debate sobre las condiciones de riesgo para las familias que habitan de manera precaria en los márgenes de los arroyos de la capital.

No es la primera vez que un curso de agua desbordado provoca una fatalidad en Paraná y la radicación de viviendas a la vera de los numerosos afluentes que surcan la ciudad es un problema histórico, que crece desde hace décadas y hasta ahora ninguna gestión pudo resolver.

El camino de solución inevitablemente llevará años, será dificultoso y requerirá el compromiso de todos los niveles de gobierno y de las propias comunidades ribereñas. Para dar un primer paso, el Concejo Deliberante sancionó recientemente una ordenanza que puede ser clave para evitar más tragedias a futuro.

La Legislatura paranaense declaró a fines de noviembre de 2025 la Emergencia Sanitaria, de Estabilidad y Socioambiental en la ciudad. La intendenta Rosario Romero firmó el decreto que la promulgó el 12 de diciembre.

Primeras medidas

Entendiendo que se trata de un proceso muy complejo desde los puntos de vista operativo, social y económico, la legislación pone el foco en los riesgos estructurales, sanitarios y ambientales directos para las familias que residen en las riberas de arroyos y en el borde costero.

El proyecto habilita al Ejecutivo a adoptar medidas en emergencia: reasignar partidas presupuestarias, tomar créditos y/o realizar contrataciones mediante procedimientos de excepción.

La primera medida que “estrenó” la emergencia es la estabilización de la barranca en el margen este del propio arroyo Colorado a la altura de la vecinal Mariano Moreno, sobre calle Cabildo Abierto. El mismo afluente que aguas arriba arrastró la casa de la familia Barrios y se llevó las vidas de Patricia y la pequeña Chiara es el primero que intervino el Municipio en enero, a días de sancionada la emergencia, con una obra estructural.

Allí se construyó un canal de hormigón de 175 metros de largo, 10 de ancho y 3 de alto, que impedirá la erosión del terreno que genera el Colorado y el desmoronamiento de la barranca y de las casas construidas sobre ella, que estaban en riesgo de derrumbe hace años.

Planes de evacuación

La emergencia rige por 12 meses, hasta diciembre de 2026, prorrogable por igual término. El Ejecutivo Municipal deberá “elaborar un plan de evacuación preventiva y de contingencia, a fin de garantizar la seguridad de las familias afectadas en las zonas de riesgo socioambiental”.

La ordenanza define responsabilidades y ordena crear un Comité Técnico de Emergencia, designado y coordinado por la Jefatura de Gabinete e integrado por “profesionales de distintas áreas municipales con experiencia en hidráulica, estructuras civiles, cuestiones sanitarias, sociales y ambientales, defensa civil y comunicación.

Según supo Ahora, de las reuniones vienen participando responsables de las áreas Desarrollo Humano, Infraestructura, Convivencia Ciudadana, Salud, Control Urbano y Protección Civil, entre otras.

Entre sus funciones se encuentran el “relevamiento y la priorización de las zonas más críticas”, la elaboración de “planes de acción a corto, mediano y largo plazo”, la emisión de “informes técnicos con recomendaciones vinculantes para la adopción de medidas inmediatas” y la definición de protocolos de actuación y evacuación.

El Municipio definiría, por lo menos, cuatro centros principales de evacuación en caso de producirse un temporal atípico como el de la semana pasada. Dos serían los Centros de Integración Comunitaria (CIC): el este, ubicado en calles Fermín Garay y Roque Sáenz Peña, y el oeste, en calles Burmeister y El Resero, en La Floresta.

Funcionarios comenzaron contactos con clubes de la ciudad para definir los otros dos posibles centros de evacuación. No hay ninguno confirmado hasta ahora. El eventual despliegue necesita espacios y baños en cantidad. Y no se descarta recurrir al Ejército, si existiera predisposición desde la Fuerza.

Las familias en peligro

La otra gran tarea que avanza poco a poco, dada la compleja traza urbana de la ciudad sobre sus arroyos, es el relevamiento de las casas y familias que están en riesgo inminente de derrumbe en caso de producirse un fenómeno de lluvias extraordinario como el del 19 de febrero.

El Comité de Emergencia definió un “semáforo” que distingue la situación de riesgo de las viviendas. Aquellas en “rojo” son los casos más urgentes, porque se desbarrancarían en caso de reiterarse una lluvia como la última. En “amarillo” están aquellas en peligro, pero no en situación de derrumbe inminente.

Son casi 20 zonas marcadas en amarillo o rojo en toda la ciudad, que está atravesada por más de 15 cuencas. Esto supone la magnitud del problema y la dificultad de darle una solución de fondo. La Municipalidad sigue con el relevamiento de casas, pero aclara que necesita los otros niveles del Estado para siquiera imaginar una relocalización de familias y obras estructurales para sanear los arroyos y contener las barrancas. “Sin acompañamiento de Provincia y Nación esto va a ser imposible”, reconocieron desde el Comité de Emergencia.

Escenario climático preocupante

En los fundamentos de la emergencia se advirtió que el escenario de riesgo se ve agravado por los efectos del cambio climático, que potencian la inestabilidad del territorio. El texto señala que la alternancia entre períodos prolongados de sequía y episodios de precipitaciones intensas modifica el comportamiento del suelo en Paraná, favoreciendo procesos de erosión, deslizamientos y derrumbes en las márgenes de arroyos y barrancas.

Además, se indica que tras varios años bajo condiciones de sequía por el fenómeno de La Niña, el retorno a patrones de lluvias y humedades habituales incrementa la amenaza para el año hidrológico 2026.