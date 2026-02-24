Cine bajo las Estrellas proyectará películas este sábado en Lomas del Mirador II en Paraná

La propuesta de la Provincia y la Municipalidad invita a ver la película Gigantes y el cortometraje La Niebla desde las 20 en el polideportivo del barrio.

Impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), junto a la Municipalidad de Paraná, se realizará en la capital provincial una nueva proyección de Cine bajo las Estrellas. Será este sábado 28 de febrero en el Polideportivo Lomas del Mirador II desde las 20, cuando se proyectará la película "Gigantes" y el cortometraje entrerriano "La niebla". La entrada es libre y gratuita.

"Gigantes" (2024) con dirección de Gonzalo Gutiérrez y la actuación de Patricio Lago, Carla Peterson, Karol Sevilla, Facundo Reyes y Marina Blanke. Su historia da cuenta de una terrible tormenta que amenaza a un pequeño y pintoresco pueblo obligando a sus habitantes al exilio. Alfonso, un niño de 12 años, es el único que ve a un gigantesco monstruo como la causa de la tormenta y hará todo lo posible para detenerlo y salvar su pueblo.

El género es animación, aventuras, infantil, con clasificación Apta para Todo Público.

El cortometraje entrerriano "La Niebla" (2025), un drama apto para todo público (ATP), se trata de una historia que cuenta que luego de una reciente separación de su pareja, Selva regresa a su casa natal. Allí se encuentra con su madre, con quien compartirá un fin de semana con reproches, reclamos y también entendimientos.

La actividad es parte de CUAC! Cultura Activa Verano, una agenda que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante esta temporada en distintos puntos de la provincia.